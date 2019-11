Acheter sa boisson en épicerie ou chez Alcool NB?

Acheter ses boissons alcoolisées en épicerie ou chez Alcool NB? L’Acadie Nouvelle a posé la question à quelques citoyens de la région de Bathurst, la semaine dernière.

Si la bière est disponible dans plusieurs épiceries de la province depuis quelques semaines à peine, de nombreux supermarchés de la province offrent du vin sur leurs tablettes depuis juin 2017. En fait, une vingtaine d’établissements, qui ont participé à un projet pilote, le font depuis plus de cinq ans.

En choisissant une bouteille de vin blanc au Sobeys de Bathurst, Gilberte Arseneau note qu’elle n’a pas encore l’habitude d’acheter son alcool en épicerie.

La bouteille est réduite à moitié prix, explique-t-elle. C’est un spécial qui en vaut la peine.

«Quand je suis pressée, j’achète ici», a-t-elle ajouté.

À quelque pas de la section des alcools, Marc Cormier fait aussi ses courses.

Questionné à savoir s’il achète parfois son vin ou sa bière au supermarché, il répond que non.

«Je n’arrive pas à m’habituer aux alcools à l’épicerie», a-t-il exprimé.

«Je ne bois pas souvent, mais quand j’ai besoin de quelque chose, je vais à la régie.»

M. Cormier dit préférer la diversité des produits chez d’Alcool NB.

Au SuperStore de Bathurst, une dame qui ne voulait pas être identifiée poussait un chariot d’épicerie contenant une bouteille de vin.

«J’achète du vin à chaque fois que je viens», a-t-elle partagé.

Elle note avoir pris goût, comme bien d’autres, à l’aspect pratique de l’alcool en épicerie.

Marie Doucet, elle, reconnaît le côté pratique, mais préfère faire l’effort supplémentaire de se rendre au détaillant Alcool NB.

«Je n’achète pas ici, a-t-elle mentionné. Ce n’est pas attrayant.»

Gisèle Shaw, une dame de Bathurst, parcourait le rayon des produits alcoolisés, mercredi dernier.

«Si je voyage et je veux une caisse de bières, il n’y a pas de problème, je vais l’acheter ici. Mais sinon, je vais aller au magasin d’alcool», a-t-elle expliqué.

Double taxation?

Mme Shaw s’inquiète de devoir payer plus pour ses produits alcoolisés en épicerie.

«L’autre jour, j’ai acheté du vin et j’ai remarqué que les taxes n’étaient pas incluses», a-t-elle noté.

Le journal a interrogé les représentants de Sobeys et d’Alcool NB pour aborder cette préoccupation.

Premièrement, il faut savoir que, contrairement à ce qui se fait dans les succursales d’Alcool NB, les prix en épicerie n’incluent pas les taxes et la consigne des contenants.

Jason Patuano, porte-parole de Sobeys, relate que ceci est dû à la grande variété de produits vendus dans les magasins d’alimentation.

«À l’épicerie, puisqu’il y a un mélange de produits taxables et non taxables, cette étape doit se faire à la caisse, a-t-il indiqué. Sinon, ce serait très compliqué.»

Alors, est-ce que les clients payent deux fois la taxe à épicerie?

Non, a affirmé Nicole Picot, chargé des communications chez Alcool NB.

«Les épiceries fixent le prix des produits et ils ne sont pas nécessairement les mêmes que chez ANBL.»

Cette précision est importante puisque si un produit était vendu au même prix chez Alcool NB qu’en épicerie, cela voudrait dire qu’un client qui achète une bouteille dans un supermarché aurait eu à payer les taxes déjà incluses dans le prix du produit offert chez ANBL, en plus des taxes facturées à l’épicerie.

M. Patuano ajoute que les boissons vendues chez Sobeys sont des produits uniques qui ne peuvent pas forcément être retrouvés à la régie des alcools.

Ces produits auraient donc des prix adaptés, qui ne peuvent pas être comparés à ceux d’ANBL.

Les 66 magasins d’alimentation du N.-B. qui vendent des produits alcoolisés doivent respecter les prix minimums établis par le gouvernement provincial.

Outre cette obligation, ils sont libres de facturer le prix qu’ils veulent.

Tom Tremblay, un autre porte-parole de ANBL avait indiqué, plus tôt mercredi, que les prix dans les grandes surfaces peuvent être légèrement plus élevés à cause de l’aspect pratique.

«L’alcool est là parce que les clients l’ont voulu», a-t-il cependant rappelé.

Le représentant de Sobeys signale lui aussi que le concept vise à améliorer l’expérience client.

«L’idée c’est qu’ils puissent trouver tout ce qu’ils cherchent sous un même toit.»

De bonnes ventes

Jason Patuano affirme que le vin connaît un succès jusqu’à présent chez Sobeys.

«La réponse des consommateurs est bonne», a-t-il noté au bout du fil.

Le porte-parole n’avait pas de chiffres à partager, mais indique que ceux-ci ne cachent pas de surprises.

«Les ventes vont comme prévu, selon ce que l’on avait planifié.»

Difficile à prédire encore pour la bière.

Tom Tremblay, de son côté, maintient que la vente d’alcool en épicerie ne devrait pas avoir d’impact sur le chiffre d’affaires d’Alcool NB.

«Les clients doivent toujours se rendre dans nos magasins corporatifs pour acheter les caisses de 12 et 24 bières ainsi que pour tous les autres produits offerts», a-t-il rappelé.

Pour ce qui en est des vins, il explique que les ventes en épicerie «ne mangeront» qu’une petite partie des ventes.

«Lors de notre analyse initiale, nous avions anticipé une très petite cannibalisation. Cependant, c’est assez mineur pour que cela n’affecte pas notre budget.»