Grève au CN: les deux parties s’entendent

Le syndicat des Teamsters et le Canadien National (CN) ont conclu une entente de principe, mardi, pour le renouvellement de la convention collective de plus de 3000 cheminots, mettant ainsi fin à une grève d’une semaine.

Les activités normales du CN reprendront mercredi à 6 h, heure locale, partout au Canada, a indiqué le porte-parole des Teamsters, Christopher Monette.

L’entente de principe doit maintenant être ratifiée par les membres des Teamsters par vote électronique au scrutin secret. Avant l’ouverture de la période de scrutin, des réunions syndicales auront lieu partout au pays pour expliquer les modalités de la convention collective aux membres. Le processus prend habituellement plusieurs semaines, a précisé le syndicat.

Les détails de l’entente de principe ne seront pas divulgués avant que les membres aient eu l’occasion d’examiner le document.

Environ 3200 chefs, agents de train et agents de triage du CN avaient déclenché une grève mardi de la semaine dernière. Leur convention collective est échue depuis le 23 juillet.

Le gouvernement fédéral a fait face à des pressions croissantes pour résoudre la grève – par une médiation rapide, un arbitrage contraignant ou une loi spéciale. Des premiers ministres et l’industrie ont notamment exprimé leurs préoccupations devant une perte de profits et une importante pénurie de propane au Québec.

Toutefois, le gouvernement avait déclaré considérer que le moyen le plus rapide de résoudre le conflit serait un règlement négocié conclu à la table de négociation.

Le syndicat a remercié le premier ministre d’avoir respecté le droit de grève des travailleurs et a remercié la ministre du Travail, Filomena Tassi, le ministre des Transports, Marc Garneau, et le service fédéral de médiation et de conciliation.

« Les gouvernements précédents violaient régulièrement le droit de grève des travailleurs dans l’industrie ferroviaire. Ce gouvernement est demeuré calme et s’est efforcé d’aider les parties

à conclure une entente, et cela a fonctionné », a déclaré le président de Teamsters Canada, François Laporte.

Le chef de la direction du CN, Jean-Jacques Ruest, a remercié les clients de la compagnie de chemin de fer pour leur patience et leur soutien et a affirmé que le CN se préparait à reprendre ses activités ferroviaires dans les meilleurs délais.

« Je voudrais également remercier personnellement nos employés qui ont contribué à faire circuler les trains à capacité réduite de façon sécuritaire », a précisé M. Ruest dans un communiqué.

L’accord a été conclu un jour après que Nutrien a annoncé la fermeture temporaire de sa plus grande mine de potasse dans le sud-est de la Saskatchewan, et le licenciement de 550 employés qui y travaillent, pendant deux semaines à compter du 2 décembre, en raison de la grève.

Des centaines d’agriculteurs québécois ont également défilé lundi dans les rues de Montréal avec un convoi de tracteurs pour déposer des tas de maïs devant le bureau de la circonscription du premier ministre Justin Trudeau, appelant Ottawa à résoudre le problème de l’arrêt de travail.

Les cheminots avaient soulevé des inquiétudes au sujet de leurs longues heures de travail, de la fatigue et de ce qu’ils considéraient comme des conditions de travail dangereuses.

Le CN a rejeté l’affirmation du syndicat selon laquelle la grève concernait la santé et la sécurité au travail, suggérant au contraire qu’elle tournait autour de la rémunération des travailleurs.