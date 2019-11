Bas-Caraquet veut s’attaquer aux odeurs du ruisseau Isabelle

Un problème d’odeurs nauséabondes embête à Bas-Caraquet. Les élus demandent au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux de collaborer à trouver une solution visant à éliminer les émanations qui sont de plus en plus gênantes dans la municipalité.

À l’entrée ouest du village se situe le parc des Fondateurs. Un bel endroit avec une vue imprenable sur la baie et l’île de Caraquet. Il y a aussi le Jos-Frédric, le bateau de bois légué par l’artiste Donat Lacroix, et le monument aux anciens combattants.

Mais ça ne sent pas bon l’été.

Le directeur général de Bas-Caraquet, Dave Cowan, admet que le problème existe depuis plusieurs années. Les rejets de la rivière Isabelle et les algues en décomposition sur la grève font en sorte que l’air du secteur est vicié.

Impossible, par exemple, pour une famille d’y aller pique-niquer. Ou encore de simplement marcher dans le parc.

«Le conseil municipal prend très au sérieux cette situation. En fait, il ne l’a jamais pris autant au sérieux que maintenant. C’est un problème pour le bien-être de nos citoyens et de nos visiteurs», explique le DG.

Selon ses propos, le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux est au courant. M. Cowan en a même discuté avec le ministre Jeff Carr et le vice-premier ministre Robert Gauvin, lors de l’ouverture de l’Assemblée législative à Fredericton, il y a quelques semaines.

Le village a déposé une nouvelle demande d’aide de 35 000$ au Fonds de fiducie en environnement, après un premier refus de 2018. Cette somme lui permettrait d’embaucher des professionnels qui mettraient le doigt sur le bobo et qui proposeraient des solutions.

«Nous avons fait notre travail, estime le DG de Bas-Caraquet. Quand les gens viennent nous dire que les odeurs sont insupportables, ça devient un réel problème.»

De plus, un investisseur intéressé à se lancer en affaires dans ce secteur aurait récemment montré des réticences en raison justement de cette senteur peu invitante, qui n’est pas sans rappeler à un moindre degré celle à l’entrée de Lamèque.

«Nous demandons au gouvernement de porter un intérêt à notre problème. Ce n’est pas un ultimatum ni des menaces. On veut simplement qu’il nous aide. Les élus sont conscients de la situation, mais ils ne veulent pas seulement des pourparlers, ils veulent que ça se concrétise», affirme Dave Cowan.

Du côté de Caraquet, située juste à la limite du parc, le DG Marc Duguay affirme que la ville n’a pas reçu de plaintes de citoyens en ce sens.