Foyers: Fredericton offrira l’arbitrage «avec conditions»

Le gouvernement provincial propose de modifier la Loi sur les services essentiels dans les foyers de soins pour la rendre constitutionnelle en y ajoutant l’arbitrage exécutoire avec conditions.

Selon Fredericton, le projet de loi 17 doit permettre à un «nombre adéquat» d’employés de faire la grève «sans toutefois interrompre les services essentiels».

Le gouvernement Higgs tente ainsi de se conformer à la décision de la juge en chef Tracey DeWare de la Cour du Banc de la Reine qui avait donné jusqu’au 2 janvier à la province pour changer la loi.

Mme DeWare avait tranché en juillet que la Loi sur les services essentiels dans les foyers de soins était inconstitutionnelle puisqu’elle avait pour effet de priver 90% des travailleurs de leur droit de grève.

La Commission du travail et de l’emploi du Nouveau-Brunswick avait aussi tranché en ce sens précédemment, suivi par la Cour d’appel le mois dernier.

Selon la ministre du Développement social, Dorothy Shephard, le projet de loi contient un nouveau mécanisme pour permettre à l’employeur et au syndicat de s’entendre sur le niveau de service qui devrait être maintenu dans les foyers de soins en cas de grève.

Si les partis n’arrivent pas à s’entendre, la Commission du travail pourra décider elle-même du niveau de service requis en cas de grève.

Si le niveau déterminé par la commission ne fait toujours pas l’affaire d’une ou l’autre des partis, l’employeur ou le syndicat pourra réclamer l’arbitrage exécutoire.

Il ne s’agira toutefois pas d’un arbitrage «sans condition» comme le réclame le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) depuis des mois.

Le projet de loi 17 prévoit que l’arbitrage devra se faire notamment en considérant «la capacité de l’employeur de payer à la lumière de la situation financière de la province».

«Nous ne pouvons ignorer le fait que la croissance du PIB du Nouveau-Brunswick qui est de 1% par année ne peut accommoder des augmentations salariales de 4% ou 5%», affirme la ministre Shephard.

«Quelle que soit l’entente à laquelle nous parviendrons, elle doit être abordable pour les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises», dit-elle.

Le porte-parole du SCFP, Simon Ouellette, accuse le gouvernement de vouloir faire pencher le processus de l’arbitrage exécutoire en sa faveur au détriment du personnel des foyers de soins.

«C’est clair que la province essaye de faire passer ses mauvaises décisions (budgétaires) sur le dos des travailleurs. On est en train de mettre toute une série d’obstacle à un arbitre qui serait sensible aux considérations des employés. Ça fait vraiment pencher la balance d’un bord plus que de l’autre.»

Les 4000 travailleurs des foyers de soins sont sans contrat de travail depuis plus de trois ans. Différents processus judiciaires les ont empêchés jusqu’ici de faire la grève.

Le chef du Parti vert, David Coon, partage l’avis du syndicat concernant la volonté du gouvernement d’ajouter «la capacité de payer» de la province dans le processus d’arbitrage exécutoire.

«C’est une attaque contre les travailleurs. Il ne s’agit que d’un effort visant à miner la capacité de négocier correctement», affirme David Coon.

Le député libéral Gilles LePage critique lui aussi les nouvelles conditions associées par le gouvernement à l’arbitrage exécutoire.

«C’est inquiétant de voir que le gouvernement ne veut pas mettre les sous pour payer ces employés convenablement. Qui décide de la capacité de payer?»

En mai, le Parti libéral, le Parti vert et deux députés de l’Alliance des gens ont réussi à faire adopter une motion non contraignante à l’Assemblée législative demandant au gouvernement d’aller en arbitrage exécutoire sans condition avec les travailleurs des foyers de soins.

Le chef de l’Alliance, Kris Austin, s’était abstenu de voter.

M. Austin a indiqué mardi vouloir prendre le temps d’étudier le projet de loi 17 avant de commenter son contenu.

Le gouvernement minoritaire du premier ministre Blaine Higgs aura besoin de l’appui d’au moins un parti d’opposition pour faire adopter son projet de loi.