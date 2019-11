Hôpital de Campbellton: Ambulance NB n’a pas été sollicité outre mesure jusqu’à présent

En place depuis cinq jours, les mesures exceptionnelles d’interruption de services à l’Hôpital régional de Campbellton ne se sont pas fait ressentir de façon significative chez Ambulance NB.

Et heureusement, car l’organisation avoue qu’elle aurait difficilement été en mesure d’ajouter des effectifs supplémentaires sur le terrain.

C’est ce que confirme Richard Losier, président de la branche néo-brunswickoise de Services de santé Médavie, organisation qui gère Ambulance NB.

Rappelons qu’en raison de ces mesures prises par Vitalité, aucune nouvelle admission n’est permise à l’Hôpital régional de Campbellton, y compris par l’entremise des ambulances. Les codes 1 (cas majeurs) y sont toujours transportés pour y être stabilisés, mais les autres cas sont détournés vers les hôpitaux voisins, notamment celui de Bathurst.

En entrevue mardi, M. Losier a soutenu que les opérations se déroulaient somme toute rondement malgré l’implantation de ces mesures, il y a de cela maintenant cinq jours.

«Cette situation n’est plaisante pour personne. Cela dit, le volume d’appel demeure assez minime, ce qui nous permet de tenir la charge sans avoir à augmenter nos effectifs. Depuis vendredi dernier, nous n’avons transféré qu’une dizaine de personnes et nos indicateurs (temps de réponse) sont demeurés bons malgré tout», indique-t-il.

Il concède que le facteur «chance» a contribué au bon déroulement des opérations puisqu’aucun incident majeur n’est survenu au courant des derniers jours.

Une bonne chose, car ces éléments supplémentaires, Ambulance NB ne les a pas sous la main de toute manière. Ce n’est un secret pour personne, les effectifs sont moindres dans le nord de la province depuis un bon moment, et l’organisme connaît lui aussi des difficultés au niveau du recrutement.

«Notre première réaction a été de voir quel serait l’impact de cette mesure avant de prendre des mesures pour ajouter de personnel supplémentaire, et jusqu’ici la demande n’est pas là. Mais on évalue la situation tous les jours et on est prêt à s’adapter rapidement advenant que les volumes augmentent. Pour le moment, nos effectifs répondent bien aux besoins», dit M. Losier.

Il confirme qu’aucune consigne d’annulation des congés ou de vacances n’a été transmise à son personnel.

Il soutient que son organisation demeure sur le qui-vive, qu’elle surveille la situation (de Campbellton) de très près.

«C’est une situation très unique en soi. Je suis dans le système de santé depuis 1992, et c’est la première fois que je vois ça. On voit régulièrement des ambulances être déviées d’un centre (de santé) à l’autre en raison de congestion, mais ici on parle d’une ampleur beaucoup plus importante. C’est certain que ça met un stress sur le système ambulancier, lui-même déjà affaibli par un manque de personnel», exprime l’administrateur.