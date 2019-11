Hôpital de Campbellton: vers un retour progressif à la normale

Les services ambulatoires (consultations externes) et de chirurgies d’un jour reprendront un peu plus tôt que prévu à l’Hôpital Régional de Campbellton.

Le Réseau de santé Vitalité a confirmé que ces deux services seraient de nouveau offerts à la population à compter du mercredi 27 novembre. Ces services, rappelons-le, sont interrompus depuis vendredi dernier en raison d’un engorgement hors du commun à ce centre hospitalier.

Selon le président-directeur général du Réseau, Gilles Lanteigne, la situation s’est passablement améliorée depuis les derniers jours, ce qui permet aujourd’hui ce rétablissement partiel de services.

«Les progrès que nous avons observés au cours des derniers jours se sont consolidés. Nous avons éliminé le nombre de civières en situation de débordement. La semaine dernière, nous en avions 42. La situation s’est donc améliorée de ce côté, et ce, en raison d’une bonne collaboration de tous les intervenants», souligne-t-il, non sans un certain soulagement.

«On est très content, car on est conscient que la situation actuelle n’est pas sans provoquer des inconvénients importants au niveau de la population. Et c’est justement pourquoi on désire régler le tout le plus rapidement possible», ajoute le PDG.

Celui-ci soutient qu’aucune personne ne s’est retrouvée en position de danger jusqu’ici suite à la mise en place des mesures. À noter que le Service d’urgence demeure ouvert pour les patients qui se présentent pour voir un médecin. Le Réseau fera le point sur plus tard cette semaine sur les interruptions de services et annoncera si l’ensemble de ceux-ci peut être rétabli.

Situation fragile

Si certains services reviennent graduellement, l’hôpital n’en est pas tiré d’affaire pour autant. Ainsi, les autres mesures imposées la semaine dernière demeurent en vigueur – à moins d’avis contraire d’ici là – jusqu’à vendredi.

Du coup, l’unité d’obstétrique et de gynécologie demeure fermée, tout comme le bloc opératoire pour les chirurgies nécessitant une hospitalisation. En dépit des progrès à libérer lits et corridors, aucune nouvelle admission n’est encore acceptée et la politique de détournement d’ambulances pour cas non critiques reste.

Car même si la crise s’amenuise, la situation demeure critique à l’hôpital, notamment en raison des personnes en attente d’un placement en foyer de soins. Cette population est encore beaucoup trop élevée. Au cours des derniers jours, quatre transferts en foyer ont été effectués, et quatre autres sont prévus d’ici quelques jours aux dires de M. Lanteigne.

«On souhaite vivement que la trentaine de lits vacants du Foyer de soins Village finissent par devenir disponibles, ce qui permettrait à notre établissement de fonctionner de manière beaucoup plus normale», souhaite-t-il.

Problème persistant

Selon M. Lanteigne, s’il y a un aspect positif à la crise actuelle, c’est qu’elle aura permis d’exposer au grand jour – tant à la population qu’aux élus – l’ampleur de la problématique causée par la clientèle en attente d’un placement en foyer de soins.

«On en parle depuis plusieurs mois, plusieurs années même, et là les gens sont en mesure de voir concrètement les impacts négatifs causés à notre système de santé», dit-il.

Celui-ci a rencontré la ministre du Développement social, Dorothy Shephard, lundi à l’hôpital même. L’objectif: discuter des avenues pour accélérer la résolution du dossier de cette clientèle spécifique.

«De façon globale, on sent la bonne volonté du gouvernement à vouloir régler la situation. Mais le problème n’est pas au niveau de la volonté, mais plutôt du fait que les résultats se font attendre», soutient M. Lanteigne.

Celui-ci reconnaît que le gouvernement a pris une mesure pour répondre à la problématique du Foyer de soins Village (mise en tutelle).

«Et l’avenir nous dira si la volonté saura se traduire par des mesures concrètes. On nous dit que ça progresse, alors on attend de voir», note le PDG.