Un petit dépanneur au grand coeur à Cap-Pelé

C’est un peu difficile d’expliquer le succès de la collecte de fonds du dépanneur Esso de Cap-Pelé. La propriétaire du petit commerce, Christine Duguay, a pourtant réussi à recueillir plus de 36 000$.

Ceux qui s’y présentent sont nombreux à donner un billet de cinq dollars pour financer le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour, situé à Shédiac.

En échange, leur photo se retrouve sur la page Facebook du petit dépanneur, qui, mine de rien, compte désormais plus de 3600 amis sur le réseau social.

C’est un concept simple qui a connu un succès inespéré, selon Christine Duguay.

Elle vise d’ailleurs à amasser 40 000$. Elle croit qu’il sera facile d’atteindre ce but.

«J’aime aider, on se sent bien quand on le fait. Je crois que si on donne, on reçoit», dit simplement Christine Duguay en entrevue.

Le dépanneur vend aussi des peluches de Marielle, une chienne de thérapie qui est devenue la mascotte du Centre. L’animal réconforte les jeunes qui doivent témoigner devant les tribunaux contre leurs agresseurs.

Ce succès survient malgré une baisse de l’achalandage au petit dépanneur. Le pont de Beaubassin, situé à proximité, est fermé depuis la fin septembre en raison de dommages à la structure, ce qui a détourné le flot d’automobilistes qui passaient devant le commerce.

Un record Guinness?

Rachel Boudreau, Lise Cormier et Christine Duguay ont organisé la collecte de fonds. – Gracieuseté

La collecte de fonds du dépanneur fait partie du défi cinq dollars organisé par le centre de ressources.

Christine Duguay et deux amies, Lise Cormier et Rachel Boudreau, ont eu l’idée de combiner leurs forces pour relever ce défi.

L’objectif est de créer le plus long ruban de billets de 5$ joints bout à bout lors d’une activité au Centre Avenir de Moncton, le 11 décembre. Si ce ruban dépasse deux kilomètres, il battra un record mondial Guinness.

L’actuel record est d’une longueur de 11 207,70 pieds (3434,40 mètres). Le centre de ressources tente de récolter 200 000$ pour atteindre 20 000 pieds (6096 mètres).

Lise Cormier, vice-présidente du Conseil d’administration, explique que le centre aide les gens qui sont en situation de crise.

Ceux et celles qui sont victimes de violence familiale, qui pensent au suicide ou qui ont récemment perdu un proche, par exemple, peuvent s’y présenter pour obtenir de l’aide ou de l’hébergement.

«Le centre de crise n’est pas financé par le gouvernement, donc les campagnes de financement paient les salaires, l’entretien, l’électricité… C’est tout financé par la communauté», dit Lise Cormier.

Le nouveau centre a ouvert ses portes en août dernier. Plus spacieux, il permet d’offrir des soins à la communauté plus facilement.