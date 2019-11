Accouchements forcés: une personne arrêtée à Moncton

La GRC confirme avoir arrêté une personne à la suite de son enquête sur des accouchements forcés à l’hôpital de Moncton.

Le sergent Mathieu Roy affirme que la police ne dévoile pas le nom de la personne à ce moment puisqu’aucune accusation n’a encore été déposée dans cette affaire.

«Une personne a été arrêtée le 25 novembre dans le cadre de l’enquête qu’on a entreprise au mois de mars après qu’on a eu une plainte faite par le Réseau de santé Horizon à propos de l’Hôpital de Moncton», dit-il.

La personne a été interrogée par les enquêteurs. Elle a ensuite été libérée sous promesse de comparaître au mois de mai 2020.

Le sergent a refusé de fournir davantage de détails. L’enquête se poursuit.

Recours collectif déposé contre une infirmière

Un recours collectif a été déposé en avril dernier contre l’ex-infirmière Nicole Ruest et contre le Réseau de santé Horizon, qui gère l’Hôpital de Moncton.

Le recours collectif a été déposé au nom de Jayde Scott, une mère qui a subi une césarienne d’urgence à l’Hôpital de Moncton.

Dans l’avis de poursuite, on allègue que l’ex-infirmière Nicole Ruest aurait profité de son poste d’infirmière pour administrer de l’ocytocine à des patientes sans qu’elles le sachent ou qu’elles y consentent.

Toujours selon l’avis de poursuite, l’ocytocine est un médicament qui contracte l’utérus et qui accélère l’accouchement. Ce médicament peut être dangereux pour le fétus puisqu’il peut couper son oxygène et accélérer son rythme cardiaque, ce qui peut causer des dommages au cerveau à cause du manque d’oxygène.

L’exposé de la défense indique que Nicole Ruest nie les «accusations d’inconduite intentionnelle et de fraude» à son intention.

Nicole Ruest était employée de l’Hôpital de Moncton depuis 15 ans. Elle a été renvoyée de l’hôpital en mars 2019.

Dans l’exposé de la défense du Réseau de santé Horizon, l’Hôpital admet que la plaignante a subi une césarienne qui lui a permis de donner naissance à deux jumelles, mais nie toute autre allégation et demande à la plaignante de prouver ses allégations.