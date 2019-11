Don de 750 000 $ d’UNI à la campagne de financement de l’Université de Moncton

Madeleine Dubé, vice-rectrice du campus d’Edmundston ; Jacques Paul Couturier, recteur et vice-chancelier par intérim ; Michelle Kearney, présidente de l’Association étudiante de l’Université de Moncton, campus de Shippagan ; François Lemieux, président de l’Association générale des étudiantes et étudiants de l’Université de Moncton, campus d’Edmundston; Charles Rand, vice-président académique de la FÉÉCUM; Robert Moreau, chef de la direction d’UNI Coopération financière ; Camille H. Thériault, coprésident de la Campagne de financement Évolution; et Sid Ahmed Selouani, vice-recteur du campus de Shippagan. - Gracieuseté

UNI Coopération financière s’engage à créer un fonds d’appui pour la réalisation d’initiatives étudiantes dans les trois campus grâce à un don de 750 000 $ à la Campagne de financement Évolution de l’Université de Moncton.

L’annonce a été faite mercredi au campus de Shippagan.

Le don d’UNI s’échelonnera sur une période de dix ans. Il sera destiné à des projets étudiants individuels ou collectifs qui favorisent «l’acquisition d’une riche expérience d’apprentissage ou qui dynamisent la vie étudiante».

«C’est grâce à la confiance des 155 000 membres d’UNI que nous avons les moyens d’aider les nouvelles générations. La création de ce fonds (…) s’ajoute aux 40 000 $ remis annuellement aux différentes facultés et en bourses d’études. Alors sur 10 ans, c’est plus d’un million de dollars visant au soutien de la plus grande ressource de la province: nos jeunes», a déclaré le chef de la direction d’UNI, Robert Moreau.

«L’appui généreux d’UNI permettra de créer, pour nos étudiantes et étudiants des trois campus, des conditions propices à leur engagement et au développement de leur plein potentiel tout au long de leur parcours académique», a souligné le recteur et vice-chancelier par intérim, Jacques Paul Couturier.

À ce jour, plus de 42 millions $ sur un objectif de 50 millions $ de la Campagne de financement Évolution ont été recueillis. La fin de la campagne est prévue le 19 juin 2020 lors de l’anniversaire de fondation de l’Université de Moncton.