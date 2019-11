EXCLUSIF: Des services maintenus dans le Nord grâce à des médecins de l’extérieur

Le réseau de santé Vitalité a recouru à une cinquantaine de médecins remplaçants originaires d’autres provinces durant la dernière année et demie. Ces docteurs viennent principalement du Québec et de l’Ontario. Ils permettent de maintenir certains services dans le Nord. Mais à quel prix?

«Sans le soutien des médecins remplaçants, les services d’urgence seraient certainement menacés un peu partout dans le Nord, explique la vice-présidente aux services médicaux, à la formation et à la recherche de Vitalité, France Desrosiers. Les médecins locaux doublent déjà leurs heures de travail normales. On a parfois des équipes qui s’effondrent à cause de ça.»

La docteure compte 10 à 30% de suppléants dans les urgences de Campbellton et de la Péninsule acadienne. «Ils viennent surtout du Québec et parfois de l’Ontario», indique-t-elle. Elle explique que cette proportion correspond à peu près à celle des postes vacants dans ce secteur.

La présidente de l’Organisation du personnel médical pour Acadie-Bathurst, Nathalie Cauchon estime plutôt que la proportion de quarts effectués par des remplaçants dans la Péninsule acadienne atteint souvent les 60%. «C’est grâce à eux que les hôpitaux de cette région survivent», soutient-elle.

Difficile d’attirer dans le Nord

Vitalité emploie des remplaçants dans tous ses services. «Dans les spécialités, les équipes sont petites (de deux à quatre personnes), alors qu’elles doivent assurer le service tous les jours de l’année, 24h/24. Leurs membres ont donc parfois besoin de relève, explique Dre Cauchon. On ne pourrait toutefois pas agrandir ces équipes de façon permanente, car nous avons une trop petite population à servir.»

Certains des suppléants du réseau Vitalité viennent du Nouveau-Brunswick. Toutefois, une analyse des documents de travail du comité d’administration de Vitalité montre que les remplacements dans le Nord ont été effectués à plus de 60% par des médecins provenant de provinces voisines durant la dernière année et demie.

«De jeunes docteurs restent à Moncton, vivant de remplacement en remplacement, jusqu’à ce qu’ils se faufilent à un poste permanent dans cette région, pointe Dre Cauchon. Parfois, c’est plus facile de recruter au Québec que dans le sud du Nouveau-Brunswick.»

«Comme partout au Canada, les finissants préfèrent rester dans les centres où ils ont été formés et où ils se sont fait une vie et un réseau. Il y a néanmoins une progression possible pour rendre nos régions attirantes, affirme Dre Desrosiers. Par ailleurs, il existe des groupes de médecins qui ne font que du remplacement au Québec et en Ontario, contrairement au Nouveau-Brunswick.»

Le services d’urgence de l’hôpital de Caraquet. – Archives

Flou sur les coûts

Dre Desrosiers assure que l’emploi de suppléants venant de provinces voisines ne coûte pas plus cher aux contribuables dans les services d’urgence. «Les remplaçants gagnent le même salaire que celui des permanents, affirme-t-elle. Exceptionnellement, il est arrivé que le gouvernement ait approuvé le remboursement de frais de déplacement dans la Péninsule acadienne.»

Deux annonces publiées sur le site Internet de Vitalité promettent des remboursements de déplacements et d’hébergement, pour des postes suppléants de chirurgien et d’oto-rhino-laryngologiste. «Pour certaines spécialités, les déplacements sont couverts, reconnaît Dre Desrosiers. C’est toujours au niveau du gouvernement que c’est décidé. C’est revu chaque année selon les besoins.»

«On se sert beaucoup de l’aide externe à l’urgence de Caraquet, mais pas seulement là, a déclaré il y a un an le PDG de Vitalité Gilles Lanteigne. C’est compliqué et ça coûte cher. Il faut trouver des incitatifs.»

En chiffres

2330: c’est le nombre de médecins ayant une immatriculation permanente au Nouveau-Brunswick.

443: c’est le nombre de médecins résidant hors de la province et ayant une immatriculation permanente au Nouveau-Brunswick.

75: c’est le nombre de médecins ayant actuellement une immatriculation temporaire dans la province, soit le nombre de suppléants.

4,5: c’est le nombre de mois travaillés en moyenne par les 119 médecins suppléants de Vitalité durant la dernière année et demie. Environ la moitié d’entre eux venaient de l’extérieur du Nouveau-Brunswick, surtout du Québec et de l’Ontario.

301 782$: c’est le revenu moyen brut d’un médecin au Nouveau-Brunswick. La moyenne nationale est de 342 228$.

1600$: c’est le salaire minimum garanti quotidiennement par Vitalité à un chirurgien remplaçant qui assure un service de garde 24h/24. Le réseau francophone lui assure aussi le remboursement de ses frais de déplacements et d’hébergement. «C’est un salaire normal, assure la vice-présidente aux services médicaux, à la formation et à la recherche de Vitalité, France Desrosiers. C’est l’assurance maladie qui décide de ces offres pour les services essentiels (la chirurgie générale et la gynécologie obstétrique, surtout).»