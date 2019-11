La vaccination obligatoire ne survivrait pas sans la clause dérogatoire

Le projet de loi sur la vaccination obligatoire ne survivrait pas à un recours devant les tribunaux sans la clause dérogatoire, selon les avocats du gouvernement.

Le premier ministre Blaine Higgs a confié mercredi qu’il aurait préféré ne pas avoir à invoquer la disposition de dérogation pour mettre fin aux exemptions non médicales à la vaccination dans les écoles et les garderies.

Le gouvernement progressiste-conservateur s’est toutefois rangé derrière l’avis du cabinet de la procureure générale selon lequel le projet de loi 17 est inconstitutionnel sans la clause dérogatoire, a indiqué M. Higgs.

«Je n’étais pas enthousiaste à l’idée d’utiliser la clause dérogatoire de cette façon. On nous a dit que ça serait contesté et que nous finirions par perdre après un long processus judiciaire. C’est la recommandation qui nous a été faite et c’est pourquoi c’est là.»

Un gouvernement ne peut pas déposer un projet de loi s’il estime que celui-ci va à l’encontre de la Charte canadienne des droits et des libertés, a ajouté le premier ministre.

Fredericton aurait pu aller directement à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick si son projet de loi est constitutionnel sans la clause dérogatoire. Cette approche lui a cependant aussi été déconseillée par le cabinet de la procureure générale.

«Leur opinion était qu’en cas de renvoi judiciaire on nous dirait “non, c’est inconstitutionnel”», a indiqué Blaine Higgs.

La clause dérogatoire qui figure à l’article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés permet au pouvoir législatif d’éviter l’application de certains droits prévus dans la constitution comme la liberté de conscience ou de religion.

Pour demeurer en vigueur, cette clause doit être adoptée à nouveau tous les cinq ans par l’Assemblée.

Il s’agit d’une disposition controversée, mais tout à fait légale, qui est rarement utilisée au pays. Le Nouveau-Brunswick n’y a jamais eu recours depuis l’adoption de la Charte en 1982.

Le gouvernement progressiste-conservateur a promis de faire de la question un vote libre pour ses ministres et ses députés.

Malgré sa réticence conservant la clause dérogatoire, Blaine Higgs a l’intention de voter pour le projet de loi du ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy.

«Personnellement, je crois qu’il s’agit d’une question de sécurité et de santé. C’est pourquoi nous la prenons si au sérieux», a dit M. Higgs.

Puisque le gouvernement est minoritaire, M. Cardy aura besoin de l’appui de l’ensemble des membres du caucus progressiste-conservateur et d’au moins trois députés de l’opposition pour faire adopter le projet de loi 17.

Des représentants des trois partis d’opposition ont tous émis de sérieux doutes mercredi quant à la possibilité de voter pour le projet de loi.

Le Parti libéral, qui avait l’intention de laisser voter ses députés comme ils l’entendent avant que le gouvernement n’invoque la clause dérogatoire, songe maintenant à imposer la ligne de parti.

«Ça change les choses pour nous. Ça serait plus facile d’avoir un vote libre et ce projet de loi aurait plus de chance de succès s’il n’y avait pas la clause dérogatoire», a indiqué le député libéral Robert McKee.

«Nous pensons que c’est aller trop loin d’empêcher les droits individuels des individus.»

Le chef du Parti vert, David Coon, n’a pas l’intention de voter pour le projet de loi tel qu’il a été déposé.

«Il n’y a absolument aucune chance que je puisse voter pour un projet de loi qui utilise la clause dérogatoire de cette façon. C’est impensable, c’est sans précédent et on n’aurait jamais dû l’envisager.»

Les trois députés de l’Alliance des gens, qui appuient le gouvernement sur les questions de confiance, songent aussi à voter contre le projet de loi 17.

«Ma décision n’est pas encore complètement prise. Le gouvernement devra me convaincre qu’il y a une crise ou une crise potentielle et je n’en suis pas convaincu pour le moment», a confié le chef du Parti, Kris Austin.

Les députés de l’opposition pourraient proposer un amendement pour retirer la clause dérogatoire du projet de loi avant de l’adopter et certains élus y songent.

Dans ce cas, la loi pourrait être invalidée par les tribunaux en cas de recours judiciaire de la part de ceux qui s’opposent à la vaccination obligatoire.

Il est primordial selon Dominic Cardy de mettre fin aux exemptions non médicales à la vaccination dans les écoles et les garderies afin de protéger les enfants qui ne peuvent pas recevoir de vaccin parce que leur système immunitaire est faible ou anormal.