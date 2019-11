Les finalistes des Éloizes 2020 dévoilés

Les finalistes des Éloizes 2020 ont été dévoilés, mercredi. Parmi la quarantaine d’artistes en nomination, une dizaine seront couronnés lors de la 21e soirée des Éloizes qui se déroulera à Petit-Rocher le 2 mai.

L’Association acadienne des artistes acadiennes et acadiens du Nouveau-Brunswick a dévoilé que Chantal Cadieux, pionnière de la danse contemporaine en Acadie, recevra le prix Hommage cette année.

La danseuse, enseignante et chorégraphe de la région de Moncton est la fondatrice des productions DansEncorps, la première compagnie de danse francophone au Nouveau-Brunswick et la créatrice du festival de Danse Atlantique, le plus grand événement de danse professionnelle dans la région.

Outre le prix Hommage, les Éloizes remettront aussi des trophées à divers artistes dans toutes les disciplines artistiques, c’est-à-dire la danse et les arts du cirque, le théâtre, la musique, les arts visuels, les arts médiatiques et la littérature.

Gracia Couturier, Aube Giroux et Patricia Léger tenteront de mettre la main sur l’Éloize des arts médiatiques, tandis que Simon Daniel, Isabelle Cyr et Pierre Guitard auront la chance de recevoir celui de la musique.

Du côté du théâtre, c’est Marc-André Charron, Christian Essiambre et Marcia Babineau qui figurent sur la liste.

Les meilleurs événements de l’année et les artistes s’étant le mieux illustrés à l’extérieur de l’Acadie ne seront pas oubliés. Le groupe Les Hôtesses d’Hilaire est cité dans ces deux catégories.

Nous avons également appris, mercredi, que Roland Daigle, Céleste Godin et Xavier Gould ont été sélectionnés pour l’Éloize Découverte de l’année.

Un événement de grande envergure pour Petit-Rocher

Ce sera la première fois que les Éloizes auront lieu dans une petite municipalité comme celle de Petit-Rocher, a fait remarquer le maire adjoint, Réjean Guitard.

«Nous avons été agréablement surpris qu’ils nous aient choisis, a-t-il exprimé. C’est sûr que ça va engendrer de la visibilité pour un petit village comme nous ainsi qu’engendrer de bonnes retombées économiques.»

La directrice de l’AAAPNB, Carmen Gibbs, se dit «enchantée».

«Le message qu’on lance, c’est qu’on peut faire les Éloizes partout», a-t-elle avancé.

«Nous allons faire rayonner Petit-Rocher, avec sa plus belle baie, d’un océan à l’autre.»

Les Éloizes 2020 se dérouleront du 29 avril au 2 mai 2020, quatre jours pendant lesquels les gens de la région pourront visiter des galeries d’art, des expositions, profiter de festins littéraires et se mêler aux artistes de chez eux.