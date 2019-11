Péninsule acadienne: la taxe sur l’hébergement pourrait rapporter jusqu’à 200 000$

La taxe sur l’hébergement dans la Péninsule acadienne, c’est pour très bientôt. L’Office du tourisme de la Péninsule acadienne (OTPA), par l’entremise de son directeur, Yannick Mainville, a invité les municipalités à aller rapidement de l’avant dans ce projet. L’objectif est fixé au 1er avril.

Cette source de revenus est la nouvelle mode dans diverses régions de la province. Le gouvernement Higgs a modifié la Loi sur la gouvernance locale cette année afin de permettre aux municipalités d’établir et de percevoir cette nouvelle taxe.

Moncton l’a mise en marche en septembre, tout comme Dieppe. À Edmundston, elle était optionnelle depuis 2014 – ce qui a permis d’investir près de 350 000$ annuellement dans l’industrie -, mais deviendra obligatoire le 1er janvier, tout comme à Bathurst et à Saint-Jean.

La norme est un taux de 3,5% de la facture, ce qui vient compenser le retrait graduel du gouvernement provincial dans le financement des stratégies de promotion et de marketing.

Les 14 villes et villages de la Péninsule acadienne devront voter et accepter un arrêté d’ici à mars 2020, dans lequel il sera indiqué que cet argent sera déposé dans un fonds régional de promotion et de marketing.

Quant aux DSL, qui abritent 20 des 54 lieux d’hébergement de la région, l’OTPA aura le mandat de négocier à la pièce, a indiqué M. Mainville.

Le directeur calcule un revenu potentiel annuel de 200 000$, selon un taux d’occupation estimé à 43%.

Il existe 2020 unités d’hébergement dans la Péninsule acadienne. Quelque 1600 sont des unités de camping. Des 54 lieux, Caraquet détient la bonne part du gâteau avec 11, contre sept à Tracadie, cinq à Bertrand et trois à Maisonnette. Les deux autres villes de la région, Lamèque et Shippagan, en ont un chacun.

«Ça se discute depuis une dizaine d’années et c’est un souhait de l’industrie touristique», a précisé Yannick Mainville pendant une présentation aux élus et membres des DSL de la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne, à Paquetville.

Il ajoute que le fonds régional accordera un pouvoir d’améliorer la promotion et le marketing chez l’OTPA, créera de nouvelles initiatives d’attraction, organisera davantage de visites d’influence des revues spécialisées et haussera le taux d’occupation d’hébergement de 1 à 2%. Il reste aussi à savoir si les 243 hébergements inscrits à AirBnB dans la région seront inclus.

«Le gouvernement croit que cette taxe à l’échelle provinciale rapportera de 7 à 9 millions $ de nouvel argent dans l’industrie touristique chaque année», continue M. Mainville.

Être créatif

Évidemment, les prévisions péninsulaires sont très modestes si on les compare à une région comme Moncton, qui prévoit engranger annuellement près de 3 millions $.

Cependant, il demeure toujours possible d’être créatif, calcule Luc Robichaud, maire de Paquetville et engagé dans l’industrie. Il rappelle que la région a tout en main pour attirer un touriste visiteur, comparativement à Moncton qui se spécialise en tourisme d’affaires.

«C’est important d’appuyer nos produits et notre industrie, estime-t-il. Il faut miser sur nos forces; la plage, les fruits de mer et l’accueil des gens. C’est important que les municipalités travaillent ensemble pour adopter cette taxe et mettre les sous dans la même direction, afin de donner à l’OTPA les moyens de travailler à la promotion de notre Péninsule acadienne. Même si nous n’avons pas de lieu d’hébergement, Paquetville va suivre la procédure. Il faut comprendre que nous n’avons pas les hébergements, mais nous avons des produits. Dans d’autres municipalités, elles n’ont pas le produit, mais elles possèdent l’hébergement. Un va avec l’autre. Si on aide notre produit, ça amène des gens dans la région. C’est une situation gagnante.»

Le président de la CSR-PA et maire de Saint-Isidore, Oscar Roussel, trouve que l’implantation de cette taxe est une excellente idée.

«Le gouvernement demande aux communautés de se prendre davantage en main, d’où l’importance d’aller chercher cette taxe qui servira à la promotion de notre région. On constate que Fredericton n’a plus les sommes pour financer nos programmes. Cette taxe va assurer la survie des attraits touristiques. Oui, Moncton ira chercher 3 millions $, car elle détient les infrastructures. Mais la Péninsule acadienne, malgré des installations plus modestes, est vivante et avec 200 000$, c’est déjà bien pour nous faire connaître davantage tout en étant créatif. En ayant des moyens limités, on est forcé de faire de la gymnastique et c’est à ce moment que l’on a des miracles», a-t-il évalué.