Saint-François: le recours collectif contre l’usine Nutritec est rejeté

La demande de recours collectif de deux citoyens de Saint-François de Madawaska a été rejetée avec dépens par le juge Zoël Dionne en Cour du Banc de la Reine.

Dans deux ordonnances émises le 15 novembre, le juge ordonne aux demandeurs dans cette affaire, Éric Gagné et Monique Lévesque, de payer 10 000$ aux défendeurs, Distribution Westco et Nutritec Inc.

Zoël Dionne déclare que la demande du couple est irrecevable et la qualifie de «scandaleuse, frivole et vexatoire» et affirme qu’elle «constitue un usage abusif de la procédure judiciaire et fait outrage au tribunal».

Les deux citoyens de Haut-Madawaska ont intenté un recours collectif de 100 millions $ contre l’entreprise Envirem Organics Inc, qui gère l’usine Nutritec, qui fabrique de l’engrais à partir de fumier de poules. Ils réclamaient aussi la fermeture permanente de l’usine ainsi que la tenue d’une enquête du coroner sur des décès survenus dans la région.

Monique Levesque, une résidente de Haut-Madawaska, mène une guerre à finir avec l’usine Nutritec. – Archives

Éric Gagné et Monique Lévesque allèguent que l’usine dégage de mauvaises odeurs et cause des problèmes de santé dans la région.

D’ailleurs, ils l’affirment toujours malgré le revers subi en cour. Jointe par l’Acadie Nouvelle mardi, Mme Lévesque allègue que les odeurs ont continué «depuis que l’usine a repris ses activités.»

Monique Lévesque et Éric Gagné font aussi l’objet d’une poursuite pour diffamation de la part de l’usine depuis mars dernier.

«Quand c’est rendu que les citoyens ne peuvent plus s’exprimer, c’est rendu grave au Nouveau-Brunswick», dit-elle à propos de cette poursuite.

Selon elle, plusieurs personnes de la région ont formulé des plaintes envers l’usine, mais la poursuite pour diffamation ne vise qu’elle et son conjoint, Éric Gagné.

Une demande de jugement sommaire sera entendue en décembre en lien avec cette affaire, selon l’avocat d’Envirem Organics Inc, Robert Basque.

Joint par l’Acadie Nouvelle, l’avocat explique que son client est heureux du rejet du recours collectif.

«C’est une très bonne nouvelle pour Nutritec et Westco, ça confirme ce qu’ils disent depuis longtemps: que la poursuite est sans mérite.»

Robert Basque explique que les allégations des demandeurs ont causé des maux de tête aux dirigeants de l’usine. Selon lui, si on additionne tous les coûts qui auraient pu être encourus, la poursuite aurait pu coûter plus d’un milliard $.

«C’est certain qu’un recours contre une entreprise rend des actionnaires, des banquiers… Ça rend plein de monde nerveux. C’était essentiel qu’on traite ça aussi vite que possible.»

En 2018, entre avril et septembre, l’usine avait fait l’objet de 173 plaintes de la part d’une dizaine de ménages à Saint-François.

Le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux avait ordonné la fermeture de l’usine en octobre 2018. Le gouvernement avait par la suite levé son avis de fermeture le mois suivant, et l’usine avait repris ses activités.