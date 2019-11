Une députée s’excuse d’avoir comparé le ministre de l’Éducation à Hitler

Une députée libérale a présenté ses excuses à l’Assemblée législative, mercredi, après avoir comparé le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance à Hitler sur Facebook.

Cathy Rogers de Moncton-Sud a affirmé lundi sur le réseau social que le comportement du ministre Dominic Cardy dans le débat sur la vaccination obligatoire était semblable à celui du leader de l’Allemagne nazie durant la Deuxième Guerre mondiale.

«Ça sonne un peu comme Hitler (Hitler-Ish). Tuez tous ceux qui m’entourent. Je suis le seul à avoir raison», a-t-elle écrit en guise de caricature de M. Cardy.

Elle a pris la parole devant les députés après la période de questions à Fredericton.

«J’aimerais profiter de l’occasion pour m’excuser publiquement auprès du ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour un commentaire que j’ai fait sur les médias sociaux en début de semaine», a-t-elle dit.

«J’ai dépassé les bornes. Je regrette profondément d’avoir fait ce commentaire.»

Dominic Cardy, qui avait eu tôt fait de réclamer des excuses sur Facebook, a accepté l’amende honorable de Cathy Rogers.

«Je pense que chaque fois que quelqu’un présente ses excuses, on devrait être capable de les accepter et de passer à autre chose», a-t-il indiqué en mêlée de presse.

«Mme Rogers est au service du Nouveau-Brunswick depuis longtemps. Les gens disent des choses quand ils sont contrariés qu’ils regrettent par la suite. J’accepte complètement ses excuses.»

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy. – Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

En plus de sa déclaration en chambre, Cathy Rogers s’était rapidement excusée sur Facebook quelques minutes après avoir publié ses commentaires initiaux.

La députée Rogers continue toutefois de penser que le ministre Cardy devrait faire preuve de plus de respect envers ceux qui sont en désaccord avec son projet de loi pour mettre fin aux exemptions non médicales à la vaccination dans les écoles et les garderies.

«Je crois qu’il agit d’une manière tout à fait irrespectueuse.»

M. Cardy a accusé à nouveau mercredi les députés qui s’opposent à son projet de loi de se ranger «du côté des gens qui propagent des complots».

Selon Mme Rogers, il est possible de remettre en question le projet de loi 17, et surtout l’utilisation de la clause dérogatoire, sans faire automatiquement partie du mouvement anti-vaccin.

Dominic Cardy a présenté la semaine dernière une nouvelle version de son projet de loi qui comprend le recours à la disposition de dérogation prévu dans la constitution canadienne pour le mettre à l’abri de potentiel recours en justice pour violation de la Charte des droits et libertés.

La clause dérogatoire est un élément controversé de la constitution qui n’a jamais été utilisé au Nouveau-Brunswick.