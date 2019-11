Annexion d’une partie de DSL: Saint-Quentin réclame un plébiscite

Le projet d’annexion d’une partie du DSL de Saint-Quentin à la ville voisine (Saint-Quentin) est finalement loin d’être enterré. Au contraire, il pourrait fort bien faire l’objet d’un plébiscite en mai 2020.

C’est ce que propose le comité responsable d’étudier la faisabilité de cette initiative.

Le mois dernier, ce projet d’agrandissement des limites de la ville de Saint-Quentin avait pourtant connu un revers lors d’un vote préliminaire. L’option du Non l’avait emporté 30 voix contre 24.

Si l’issue de ce vote serré a déçu les promoteurs du projet, elle ne les a visiblement pas découragés au point de les convaincre d’abandonner l’idée.

Au contraire, le comité responsable du dossier poursuit ses démarches. Il déposera d’ici quelques jours une demande pour la tenue d’un plébiscite au printemps, soit en même temps que les élections municipales.

«Après la tenue d’une seule rencontre publique sur le sujet, nous avons réussi à convaincre presque la moitié des citoyens concernés que notre option était une bonne idée. Vingt-quatre personnes ont compris notre démarche, c’est énorme. On croit donc qu’en ouvrant le dialogue encore plus, en tenant quelques rencontres supplémentaires, nos chances de convaincre le nombre suffisant de citoyens d’opter pour le Oui sont suffisamment bonnes pour justifier la tenue d’un plébiscite au printemps», soutient la mairesse de la Ville de Saint-Quentin, Nicole Somers.

La proposition sur la table n’englobe pas tout le DSL de Saint-Quentin, mais seulement une infime partie de celui-ci, de sorte à incorporer les deux principales entreprises de la région à Saint-Quentin, le Groupe Savoie et la North American Forest Product. Mais cette annexion comprend aussi une soixantaine des résidences privées, et la majorité de ses propriétaires – du moins pour le moment – ne semble pas chauds à l’idée de se joindre à la ville.

Les tenants du Oui auront donc environ cinq mois devant eux pour rallier les récalcitrants au projet. La marge de manœuvre est mince. Car sur les 62 citoyens éligibles à voter, 54 l’ont fait, ce qui équivaut à un taux de participation de 87%.

«On a une douzaine de personnes à convaincre. C’est réaliste», croit la mairesse, disant compter depuis peu sur un argument de taille en poche, soit celui du projet d’éoliennes d’Anse-Bleue.

«C’est un très bon exemple de ce qui se passe lorsqu’on habite dans un territoire non municipalisé. Lorsqu’on n’a pas de voix, les risques de nous faire organiser sont beaucoup plus élevés. Ce dossier en est un bon exemple», note Mme Somers.

Celle-ci espère maintenant que le ministre de l’Environnement et des gouvernements locaux verra la pertinence de la tenue d’un plébiscite. Car même si une demande est logée, celle-ci n’est pas garantie pour autant.

«Un plébiscite implique des dépenses au niveau du gouvernement, mais nous croyons que ça en vaut la peine. On espère que le ministre accueillera favorablement notre demande, qu’il sera aussi convaincu que nous le sommes», dit la mairesse.

L’objectif derrière cette démarche de la part de la Ville de Saint-Quentin est d’augmenter ses revenus fiscaux, surtout par le biais des deux entreprises qui joindraient son giron.

On estime que la Ville pourrait engranger annuellement environ 112 000$ de plus en revenus fonciers. Ce montant pourrait notamment servir à des projets de développement économique. La Ville soutient aussi qu’il s’agirait d’une avancée au chapitre de la gouvernance locale pour les citoyens du DSL puisque celui-ci est administré par le gouvernement provincial. Du côté des citoyens, on craint une hausse du taux d’imposition.

L’écart actuel est significatif, le taux du DSL étant de 1,02$ alors que celui de la Ville est de 1,45$.