Des têtes rasées… qui ont permis de recueillir 570 000$!

Les 28 personnalités qui se sont fait raser le crâne, jeudi soir, ont participé à une collecte de fonds qui a été organisée à la dernière minute. Et pourtant, elle leur a permis de ramasser 570 000$ pour l’Arbre de l’espoir.

S’ils ont accepté, ce n’est pas uniquement pour divertir leurs proches ou pour ramasser des fonds, mais aussi pour ressentir une partie infime de la détresse que vivent les patients de cancer. Plusieurs d’entre eux perdent leurs cheveux à cause de la chimiothérapie.

Leurs bourreaux enjoués étaient tous des personnes dont la vie a été changée par cette maladie.

L’une d’entre elles, Sandra Brady, en est à sa quatrième rechute de cancer du sein.

«J’ai été atteinte du cancer plusieurs fois, ça a commencé quand j’avais 36 ans. Là, je suis présentement en stade 4. Je suis en chimiothérapie, mais ça a l’air bien, mon cancer a l’air de s’en aller tranquillement», dit-elle.

Matt Bourque, cofondateur et PDG de Crossfit YQM, s’est fait tondre la tête par Sandra pour l’appuyer. Elle fréquente son gym depuis belle lurette.

«J’ai été affecté personnellement à cause de Sandra, qui est membre de notre gym. C’est un petit prix à payer pour une si bonne cause», dit-il.

Le cancer est exténuant, mais Sandra Brady explique que la perte de cheveux peut aussi être éprouvante.

«Ce soir, c’est la première fois que je me promène en public sans perruque, et ça fait seulement deux semaines que je suis confortable sans perruque ou sans chapeau. Ça nous identifie comme une personne qui a le cancer. C’est difficile, parce qu’on ne veut pas toujours vivre dans cette réalité-là», explique-t-elle.

Luc Gallant, lui, a été atteint du cancer à 17 ans. Son cancer du testicule s’était répandu à son abdomen et à son cerveau, et ses chances de s’en sortir étaient très minces.

La maladie a changé sa vie. Soudainement, le jeune adepte d’athlétisme ne pouvait plus aller aux Jeux du Canada. Mais il est maintenant guéri.

«Mon père m’a dit: t’as relevé tous tes défis avec ta mentalité d’athlète, c’est maintenant le temps d’utiliser cette mentalité-là pour battre le cancer», dit-il, l’émotion dans la voix.

Il explique que l’appui de ses proches et de la communauté a été essentiel pour lui. Il participe à la campagne de l’Arbre de l’espoir depuis plus de 20 ans.

Bon nombre de figures connues se retrouvaient aussi à ce défi afin d’appuyer leurs proches.

L’ancien premier ministre Brian Gallant était du nombre. Il s’est fait couper les cheveux par son épouse, Karine Lavoie, qui a perdu sa mère au cancer il y a trois ans.

«Presque chaque famille de la province a un proche qui a été affecté par le cancer. J’ai malheureusement trop de raisons d’être ici. Mon père a été diagnostiqué du cancer du côlon il y a deux ans, et je pense aussi à mon ami Dominic LeBlanc. Il va gagner sa bataille, mais il passe tout de même à travers de moments difficiles», a mentionné l’ancien politicien juste après sa coupe.

Martin Latulippe, animateur de la soirée et coprésident de la campagne de financement, n’était pas peu fier du succès du défi Coupe de l’espoir. C’est de loin l’événement qui a rapporté le plus à la cause, selon lui.

«Quand on parle en terme d’événement isolé, ça ne s’est jamais vu.»

D’après lui, c’est d’autant plus impressionnant puisque le défi Coupe de l’espoir a été lancé il y a deux semaines seulement.

Il espère que la campagne de financement permettra de récolter 2 millions $ cette année. Si c’est bien le cas, l’Arbre de l’espoir aurait ramassé 30 millions $ à temps pour son 30e radiothon.

Lors du radiothon de vendredi, 16 autres personnes se feront raser la tête pour la cause.