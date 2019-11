Foyers de soins: la ministre craint une grève après les Fêtes

Paula Doucet du Syndicat des infirmières et Sharon Teare du Conseil des syndicats des foyers de soins. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Les syndicats songent à contester le projet de loi sur les services essentiels dans les foyers de soins devant les tribunaux alors que le gouvernement appréhende une grève générale si sa législation n’est pas adoptée avant la fin de l’année.

Le projet de loi 11, présenté mardi par la ministre du Développement social, doit permettre à la province de corriger les passages de la loi qui ont été déclarés inconstitutionnels, cet été, par le tribunal.

La juge Tracey DeWare, de la Cour du banc de la Reine, avait alors donné jusqu’au 2 janvier au gouvernement pour corriger sa loi.

Selon la ministre Dorothy Shephard, les travailleurs des foyers de soins pourraient déclencher une grève générale sans restriction dès le 3 janvier si son projet de loi n’est pas adopté avant.

«Je crois que cela donnerait aux syndicats l’occasion de faire la grève en masse comme ils l’ont déjà annoncé lorsqu’ils ont présenté leur plan de grève la première fois», indique Mme Shephard.

La santé et la sécurité des personnes âgées qui vivent dans les foyers de soins pourraient être compromises en cas de grève générale, selon la ministre.

«Il s’agit de protéger les résidents de nos foyers de soins.»

Certaines parties de la Loi sur les services essentiels ont été déclarées inconstitutionnelles par les tribunaux parce qu’elles ont pour effet d’éliminer le droit de grève des travailleurs sans leur fournir une alternative convenable pour régler leurs différends avec le gouvernement.

Le projet de loi 11 prévoit un mécanisme pour permettre à l’employeur et au syndicat de déterminer ensemble le niveau de service qui devrait être maintenu dans chaque établissement en cas de grève. Il prévoit aussi la possibilité d’aller en arbitrage exécutoire si les parties n’arrivent pas à s’entendre.

Malgré ces éléments, le Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick est d’avis que le projet de loi 11 ne répond pas aux demandes de la juge DeWare qui ont été confirmées par la Cour d’appel.

«Je suis en colère parce que le projet de loi 17 ne fait rien pour régler la crise actuelle de rétention et de recrutement dans les foyers de soins», affirme la présidente du Conseil, Sharon Teare.

«Au contraire, les amendements proposés aggraveront profondément la situation.»

Le processus proposé par la province pour décider du niveau de service essentiel en cas de grève est laborieux et bourré d’obstacles, déplore Mme Teare.

Elle dénonce aussi les conditions que le gouvernement veut ajouter à l’arbitrage exécutoire comme la capacité de payer de la province.

«Toutes les contraintes sont là pour orienter la décision de l’arbitre vers la restriction des salaires et des conditions de travail», allègue Mme Teare.

La présidente du syndicat espère que la majorité des députés qui ont voté pour demander au gouvernement de consentir à l’arbitrage exécutoire sans condition ce printemps voteront contre le projet de loi 17.

Sharon Teare ne veut cependant pas dire si son syndicat a l’intention de déclencher la grève dès le 3 janvier si le projet de loi de la ministre Shephard est défait à l’Assemblée législative.

«Je peux vous assurer que nous sommes prêts… ce gouvernement ne devrait pas nous pousser à bout.»

Les travailleurs des foyers de soins peuvent maintenant compter sur le soutien de leurs collègues infirmières.

Jusqu’ici, les 425 infirmières en foyers de soins, qui font partie d’un différent syndicat, n’étaient pas soumises à la Loi sur les services essentiels. Le gouvernement espère toutefois changer cette situation avec le projet de loi 17.

Selon la présidente du Syndicat des infirmières du Nouveau-Brunswick, Paula Doucet, ses membres qui travaillent seules dans les plus petits foyers de soins ne pourront plus faire la grève si on les oblige à maintenir leurs services en cas de conflit de travail.

«Cette loi est inconstitutionnelle. Il s’agit d’une confrontation inutile et d’une attaque brutale contre notre droit à la négociation collective prévu dans la Charte.»

Les syndicats pourraient décider d’aller à nouveau devant les tribunaux si le projet de loi 17 est adopté, prévient Mme Doucet.

«Nous allons devoir aller en cour pour le contester. C’est une attaque directe contre nos droits.»

Les foyers de soins ont reçu l’ordre de se préparer pour faire face à une grève, indique la ministre Dorothy Shephard.

Les 4100 travailleurs de 46 foyers de soins sont sans contrat de travail depuis trois ans. Ils réclament notamment de meilleures conditions salariales.