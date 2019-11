Forcée de rembourser 259 000$, la députée Francine Landry s’explique

La députée de Madawaska-Les lacs-Edmundston devra rembourser la somme de 259 000$ à la banque de développement du Canada en raison d’un solde impayé sur un prêt.

À l’Assemblée législative, jeudi, la députée a expliqué que la situation financière de son entreprise, l’auberge Les Jardins à Edmundston, a commencé à piquer du nez il y a une dizaine d’années, jusqu’à sa fermeture le printemps dernier.

L’histoire remonte au 19 février 2003. L’entreprise Gestion V.F.J. Martin Inc, appartenant à Valmond Martin et Francine Landry, a obtenu un prêt de 730 000$ de la BDC. Ils se sont portés garants du prêt jusqu’à concurrence de 200 000$.

L’entreprise Gestion V.F.J. Martin Inc. gérait l’Auberge Les Jardins.

La BDC est une société de la Couronne appartenant au gouvernement du Canada, donc financée par l’argent des contribuables.

En 2015 et en 2018, la banque leur a fait parvenir des avis écrits les sommant de rembourser la somme due. N’ayant rien reçu, elle a finalement entamé une poursuite judiciaire contre les deux entrepreneurs.

Le couple n’a pas présenté d’exposé de la défense pendant le délai permis. La greffière de la Cour du Banc de la Reine de Moncton, Chantal Moreau, a donc émis un jugement par défaut, ordonnant à Valmont Martin et Francine Landry (Marie Francine Landry dans l’exposé de la demande) de rembourser la somme de 257 995,07$.

Ils devront aussi payer 757$ et 322$ en frais additionnels associés à l’action judiciaire, le tout avec un taux d’intérêt de 7% par année.

À l’Assemblée législative, l’ancienne ministre du Développement économique dans le gouvernement de Brian Gallant a expliqué qu’elle a géré son entreprise et l’auberge du mieux qu’elle a pu pendant une vingtaine d’années avec son conjoint, Valmond Martin.

«Valmond et moi avons signé des garanties personnelles il y a 20 ans. Nous savons que nous avons des obligations financières en lien avec l’entreprise et nous respectons aussi les actions des bailleurs de fonds visant à préserver leurs intérêts. Des discussions sont d’ailleurs en cours depuis quelques semaines et nous continuons de travailler avec eux pour résoudre cette situation.»

Elle a été chaleureusement applaudie.

Le député conservateur de Carleton, Stewart Fairgrieve, a utilisé une partie de son temps de parole pour saluer l’intervention de Mme Landry.

«Plusieurs, dans cette assemblée, ont des intérêts dans de petites entreprises du secteur privé, et nous leur souhaitons du succès.»

Le premier ministre Blaine Higgs s’est aussi porté à sa défense.

«Le ton a été très cordial durant cette période de questions. Une membre de l’opposition nous a expliqué ce qui s’était passé dans sa vie personnelle avec un investissement qui ne s’est pas déroulé comme prévu. Nous comptons sur des gens comme ça, qui ont un esprit entrepreneurial, pour investir dans le Nouveau-Brunswick. Nous savons que c’est un risque, un risque personnel dans ce cas-ci, mais plusieurs personnes font la même chose.»