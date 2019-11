Les arguments d’Énergie NB pour les compteurs intelligents jugés faibles

Synapse Energy Economics, une société de conseil, a analysé les arguments d’Énergie NB en faveur des compteurs intelligents. Elle les juge insuffisamment documentés et justifiés. Elle estime que l’installation de ces nouveaux équipements pourrait générer aussi bien des bénéfices que des pertes.

Énergie NB doit retourner à ses devoirs. Voilà la conclusion tirée par la société de conseil américaine, Synapse Energy Economics, dans son rapport concernant l’argumentation de la société de la Couronne en faveur des compteurs intelligents.

«L’analyse de rentabilisation n’est pas correctement documentée ou justifiée», écrivent ses auteurs, dans un document publié par la Commission de l’énergie et des services publics Nouveau-Brunswick (CESP).

Ils pointent l’insuffisance de scénarios possibles prévus par Énergie NB. Ils pensent que son investissement pourrait générer des bénéfices, mais aussi des pertes.

La société de la Couronne a demandé à la CESP la permission d’installer des compteurs intelligents chez les particuliers de la province. Elle a présenté cette requête pour la seconde fois en août 2019 après avoir essuyé un premier refus en juillet 2018.

Les compteurs intelligents émettent et reçoivent des données quotidiennement à l’aide d’un réseau sans fil. Cette fois, Énergie NB a assuré que l’investissement pour les acquérir et les installer serait de 92 M$ et qu’il engendrerait 31,1 M$ de bénéfices sur 15 ans.

Synapse Energy Economics a toutefois effectué une prévision alternative dans laquelle les gains s’élèvent à 1 M$ seulement sur la même période.

Un pari risqué

«Dans ce scénario, nous tenons compte de certains facteurs qui semblent particulièrement incertains ou risqués», précisent ses auteurs. Ils soulignent toutefois qu’ils n’ont pas pu quantifier certains avantages liés aux compteurs intelligents, à cause du manque de précision d’Énergie NB.

Ils suggèrent tout de même à la CESP d’exiger de la société de la Couronne de meilleures documentation et justification ainsi qu’une nouvelle analyse coûts-bénéfices avant d’accepter sa demande de dépenses.

«L’approbation de l’investissement proposé transfèrerait probablement le risque aux contribuables», préviennent-ils.

Énergie NB déclare ne pas pouvoir commenter l’étude de Synapse Energy Economics en dehors des audiences publiques tenues par la CESP. Elles auront lieu pendant huit jours, en janvier 2020.

La société de la Couronne se contente de rappeler les avantages qu’elle prête aux compteurs de nouvelle génération.

«Ils sont essentiels pour construire un réseau électrique plus intelligent, plus propre, plus fiable et plus efficace», a écrit son service de communication dans un courriel.

L’Amérique du Nord est équipée de compteurs intelligents dans 60% des cas, selon un rapport de l’entreprise de conseil Brattle, dans un rapport de 2019. Cette proportion devrait dépasser 80% dans les cinq prochaines années.

Au Canada, la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec en ont installé chez leurs clients. La Nouvelle-Écosse est en train de les imiter.