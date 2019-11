Les élèves sont de plus en plus anxieux au Nouveau-Brunswick

Selon le plus récent sondage sur le mieux-être des élèves publié par le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, la part d’élèves de la province développant des symptômes d’anxiété ou de dépression est en hausse.

Près de 39 000 élèves, de la 6e à la 12e année, ont été sondés par le CSNB pour l’année scolaire 2018-2019. Parmi eux, 38% ont rapporté des symptômes d’anxiété au cours des 12 derniers mois, contre 33% lors du dernier sondage réalisé en 2015-2016. 38% des jeunes rapportent en outre des signes de dépression lors de la dernière année, alors qu’ils n’étaient que 31% en 2016. Enfin, seuls 37% d’entre eux ont déclaré dormir au moins 8 heures par nuit.

«Ces chiffres peuvent être mis en relation avec l’apparition de facteurs nouveaux au cours des dernières années, souligne Stéphane Robichaud, directeur général du CSNB. L’augmentation du temps d’écran, le manque de sommeil ou le manque d’activité physique, souvent liés, peuvent contribuer au mal-être croissant des élèves.»

Le pourcentage de jeunes passant plus de deux heures par jour devant un écran a en effet fortement augmenté, passant de 63% en 2015-2016 à 71% en 2018-2019. La part des élèves rapportant au moins une heure par jour d’activité physique est également en baisse, passant en dessous de la barre des 20%.

Le vapotage est en outre de plus en plus populaire chez les jeunes: ils sont 29% d’entre eux à avoir déjà essayé la cigarette électronique lors de la dernière année, contre 20% en 2015-2016.

«Le vapotage n’est qu’un exemple isolé, mais il n’est pas à prendre à la légère, car il est bien souvent le refuge d’un mal-être chez le jeune, soutient M. Robichaud. Au début, la cigarette électronique a été présentée comme inoffensive, mais on s’aperçoit au fil des années qu’il y a eu de graves cas d’hospitalisations liés à celle-ci. Cela doit nous servir d’exemple pour tout le reste. De manière générale, nous devons mieux informer et protéger nos jeunes, afin de les guider vers des pratiques plus saines.»

Pour le directeur du CSNB, les établissements scolaires doivent tirer du sens des résultats de cette étude.

«Quelque 98% des écoles ont accepté de participer au sondage, alors qu’elles n’étaient que 61% en 2012, ce qui est encourageant, explique-t-il. Le milieu scolaire est très proactif par rapport aux résultats, et les établissements analysent ces données pour tenter d’amener des tendances positives. Nous apportons des résultats école par école, ce qui permet à chacun des établissements de pouvoir se comparer aux autres ou à la moyenne provinciale. Cela les incite à vouloir s’améliorer continuellement.»

Le sondage sur le mieux-être des élèves du Nouveau-Brunswick est une initiative provinciale lancée par la Direction du mieux-être du ministère du Développement social, en collaboration avec le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance. La collecte et l’analyse des données sont effectuées tous les trois ans par le CSNB, organisme indépendant qui mesure, surveille et évalue le rendement du système de santé et la santé de la population du Nouveau-Brunswick.

Les données ont été recueillies auprès de 38 982 élèves de 187 écoles publiques de la province. Les résultats détaillées de l’étude sont disponibles sur le site web du CSNB.