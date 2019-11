Santé: Higgs cherche des alliés pour obtenir plus d’argent d’Ottawa

Le premier ministre Blaine Higgs tentera de convaincre ses homologues d’ailleurs au pays de changer la formule du financement fédéral en santé pour tenir compte du vieillissement de la population.

Les premiers ministres des Provinces atlantiques se sont mis d’accord plus tôt cette semaine pour faire front commun afin de demander à Ottawa de modifier la formule de calcul du transfert fédéral en santé pour considérer l’évolution démographique de la population.

La distribution des fonds fédéraux en fonction strictement du nombre d’habitants dans chaque province désavantage le Nouveau-Brunswick et les autres provinces de l’Atlantique puisque les gens y sont plus âgés qu’ailleurs au pays et exigent donc davantage de soins, affirme M. Higgs.

C’est l’argument qu’il entend défendre lors de sa réunion avec les premiers ministres provinciaux et territoriaux à Toronto, lundi, pour les convaincre de soutenir cette idée.

«Nous essayons d’être sur la même longueur d’onde avec les différentes provinces pour faire front commun devant le premier ministre du Canada», avance M. Higgs.

La demande de l’Atlantique pourrait toutefois être froidement accueillie par les premiers ministres des Prairies puisque l’âge de leur population est en dessous de la moyenne nationale.

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, affirme déjà sur toutes les tribunes que sa province contribue plus que sa juste part à la fédération canadienne et reçoit très peu en retour.

Blaine Higgs est cependant prêt à appuyer une autre demande des provinces de l’Ouest en échange de leur soutien concernant le transfert en santé.

«Elles souffrent elles aussi», constate-t-il en parlant notamment des difficultés économiques de l’Alberta et de la Saskatchewan provoquées par la faiblesse des prix du pétrole.

Malgré ces difficultés, ces provinces n’ont pas droit à la péréquation puisque leur capacité fiscale demeure bien meilleure que celles d’autres provinces moins bien nanties comme le Nouveau-Brunswick.

Il existe un autre programme fédéral pour aider les provinces riches en cas de graves difficultés économiques, mais il est accompagné d’un plafond jugé trop bas par les provinces de l’Ouest.

Le Nouveau-Brunswick pourrait appuyer l’idée de relever cette limite, suggère M. Higgs.

«Quand on sait comment l’économie de l’Alberta a été totalement dévastée, ce programme de stabilisation n’est pas vraiment suffisant. On devrait trouver une solution pour les aider.»

«Je pense qu’en tant que pays, nous devons faire partie de leur solution. Ça va dans les deux sens.»

En 2019-2020, le Nouveau-Brunswick a reçu 3,2 milliards $ en soutien fédéral, dont 835 millions $ à titre de transfert en matière de santé.

Cette somme représente 30% du budget du ministère de la Santé.

L’idée de changer la formule de calcul du transfert en santé pour tenir compte de l’âge de la population ne date pas d’hier. C’était aussi l’une des demandes du Nouveau-Brunswick sous l’ex-premier ministre Brian Gallant.

Lors de la renégociation du transfert en santé en 2017, M. Gallant avait été le premier à rompre le front commun des provinces pour accepter une offre inférieure de la part d’Ottawa en échange d’un fonds spécial pour la santé mentale et les soins à domicile.