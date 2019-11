Double meurtre à Dieppe: avez-vous vu le conducteur de ce véhicule?

La GRC a publié une photo d’une voiture dans l’espoir que la population puisse identifier le conducteur, qui est recherché en lien avec un double meurtre survenu à Dieppe le 7 septembre dernier.

La voiture est une berline BMW noire munie de jantes noires. Le conducteur est un homme qui semble approcher de la trentaine ou être au début de la trentaine.

Le 3 septembre, vers midi, on a vu la BMW noire stationnée sur la rue Alma, à Moncton. Le conducteur, qui portait un chandail à capuchon en molleton rouge et un jean de couleur pâle, a traversé la rue pour utiliser une cabine téléphonique. Il est ensuite revenu à la voiture et est parti au volant de celle-ci, en direction de la rue Main.

La police croit que le conducteur pourrait avoir des renseignements pertinents à l’enquête sur les meurtres de Bernard Saulnier, 78 ans, et sur celui de Rose-Marie Saulnier, 74 ans. Leurs corps ont été découverts dans leur résidence, sur la rue Amirault. La police ne croit pas que les homicides ont été commis au hasard.

Si vous avez des renseignements au sujet de la BMW noire montrée dans la photo, ou au sujet du propriétaire ou du conducteur du véhicule, veuillez communiquer avec le Groupe des crimes majeurs au 506-857-2400. Si vous avez d’autres renseignements qui pourraient être utiles à l’enquête, veuillez aussi communiquer avec la police. Pour conserver l’anonymat, vous pouvez communiquer avec Échec au crime par téléphone au 1-800-222-8477 ou par Internet à www.crimenb.ca.