Élan de générosité sans pareil à l’Arbre de l’espoir: 2,2 millions $ amassés

Plus de 2,2 millions $ ont été amassés lors du radiothon de l’Arbre de l’espoir.

La campagne de L’Arbre de l’espoir s’était fixé comme objectif d’amasser une somme de 2 millions $. L’ambiance était à la fête au Collège communautaire de Dieppe à 19h. Contre toute attente, le Radiothon a récolté 2 229 106 millions de dollars.

Les coprésidents étaient fébriles après l’annonce du chiffre magique à l’écran. Denis Larocque a applaudi les efforts communautaires de la province pour obtenir une cagnotte aussi remplie.

«C’est incroyable. Quelques semaines passées, on n’aurait jamais pensé se rendre là.»

Groupe Balmoral villes et villages avoisinants sont les derniers à avoir remis un chèque au Radiothon avec un don de 43 003$.

Une vingtaine de minutes plus tôt, les cyclistes du Tour de l’espoir ont donné 405 000$.

L’année dernière, l’Arbre de l’espoir a récolté plus de 1,8 million $. La campagne 2019 bat des records et amasse 400 000$ de plus.