Le Consulat de France à Moncton ne fermera pas ses portes

Les efforts soutenus en faveur du maintien du Consulat général de France dans les provinces de l’Atlantique ont porté leurs fruits: les bureaux ne fermeront pas comme prévu 2022.

Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en a fait l’annonce vendredi matin devant le Sénat, à Paris.

L’Acadie Nouvelle révélait le mois dernier l’intention du gouvernement français de mettre la hache dans sa représentation consulaire dans la région.

S’en est suivie une importante mobilisation parmi les communautés française et acadienne. Une pétition réclamant le maintien du Consulat a obtenu plus de 3000 signatures tandis que de nombreuses personnalités ont plaidé auprès des autorités outre-atlantique.

Parmi les signataires de diverses lettres adressés au gouvernement français on retrouve le vice-premier ministre Robert Gauvin, l’écrivaine Antonine Maillet, la Société nationale de l’Acadie et ses organismes membres, le sénateur Percy Mockler, les représentants de l’Université de Moncton, de l’Université Sainte-Anne et du CCNB, la Chambre de commerce du Grand Moncton ou encore la Corporation de développement économique 3+.

Plusieurs élus français se sont également mobilisés pour le maintien du consulat, notamment les conseiller consulaire pour les Français du Canada, Yan Chantrel et François Lubrina, le député des Français de l’étranger Roland Lescure ou encore le sénateur du Nord Frédéric Marchand.

Yan Chantrel, à l’origine de la pétition, se félicite de ce dénouement. «Ça montre que lorsqu’on se mobilise, on peut obtenir gain de cause», se réjouit-il.

«La mobilisation a payé, nous sommes parvenus à lui faire entendre raison. Il s’agissait d’une décision comptable qui n’avait pas de sens politique. Désormais il faudra demeurer vigilants car ce n’est pas la première fois qu’on tente de fermer ce consulat.»

– Plus de détails à suivre