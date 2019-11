Le Vendredi fou fait le bonheur des consommateurs et des commerçants

Des milliers de personnes ont foulé le sol de la Place Champlain vendredi en quête d’aubaines. Le stationnement bondé démontre que l’achat en magasin est loin de s’essouffler.

Le directeur général du CF Champlain, Brian Mac Mullen, assure que le Vendredi fou est vite devenu une tradition au Canada.

«Nous nous attendons à une autre forte participation des acheteurs qui viendront dans nos magasins à la recherche de bonnes aubaines», a-t-il écrit par courriel.

M. Mac Mullen cite les données sur le Vendredi fou 2018 de Moneris Canada, une entreprise de technologie financière, responsable des lecteurs Interact. Les ventes ont atteint leur sommet entre 14h et 17h.

«On avait plus de 250 transactions par seconde à 14h, faisant de ce jour le plus occupé de l’année.»

Les corridors du centre commercial commencent à être particulièrement animés en fin de matinée. Il y a quelques files d’attente. La majorité des gens dans le centre commercial se trouvent près des restaurants.

Les boutiques d’électronique ont leur lot de visiteurs.

La dizaine d’employés du magasin Jump +, qui offre des produits Apple, se démène à servir les clients à la recherche du gadget dernier cri.

François Thériault, gestionnaire de Jump + au Nouveau-Brunswick et gérant de la succursale à Dieppe, croit que l’achalandage est comparable à l’année dernière.

«Le monde voit le mall comme étant une business que les gens visitent de moins en moins parce qu’ils magasinent en ligne», lance-t-il.

Pourtant, il dément cette affirmation dans le cas du Jump +. Les acheteurs souhaitent toujours expérimenter les produits électroniques avant d’en faire leur acquisition.

«Les gens veulent essayer, les gens veulent tester. Quand tu es en ligne, tu es tout seul. Tu ne peux pas faire ça.»

De plus, la boutique est dotée d’un département de service qui permet d’attirer les acheteurs, selon M. Thériault.

«Tu ne peux pas avoir ce service-là en ligne.»

Un rapport de la firme PwC Canada démontre une augmentation du magasinage «multicanal» pendant les Fêtes. En d’autres mots, les Canadiens ont l’intention de faire 41% de leurs achats sur internet, mais réaliseront la majorité de leurs emplettes en magasin.

Le Vendredi fou ne séduit pas les écologistes

Si les commerces du CF Champlain voient leur chiffre gonfler, l’humeur des groupes écologistes est à la baisse. Antoine Zboralski, président du groupe environnemental Symbiose de l’Université de Moncton, trouve que cette tradition américaine est regrettable.

«C’est le symbole de la surconsommation, de l’exploitation des ressources naturelles, de la destruction des écosystèmes.»

Selon le militant écologiste, les grandes entreprises profitent des gens qui peinent à joindre les deux bouts. Ceux-ci se ruent sur les aubaines du Vendredi fou parce qu’ils ne sont pas aptes à se payer de nouveaux gadgets autrement.

«Ils utilisent le Black Friday pour subvenir à leurs besoins.»

Le 27 septembre avait lieu la Marche Mondiale pour le Climat à Moncton. Plus de 2000 personnes avaient pris la rue Main pour réclamer aux politiciens de prendre au sérieux l’urgence climatique. Jamais dans l’histoire de la ville autant de gens ont manifesté pour la cause environnementale.

Deux mois plus tard, des milliers de personnes s’agglutinent dans les magasins à l’occasion du Vendredi fou, notamment pour acheter des présents à leurs proches.

«C’est pas un changement de mentalité qui va se faire du jour au lendemain.»

M. Zboralski propose de revoir la façon de faire plaisir aux êtres chers. Il ne croit pas nécessaire d’acheter le gadget dernier cri pour y arriver. Il suggère par exemple d’acheter des articles usagés ou d’offrir une valeur encore plus précieuse: le temps.

«On travaille beaucoup pour gagner de l’argent qu’on dépense pour faire plaisir à nos proches. Mais si on travaillait un peu moins et qu’on passait plus de temps avec nos proches, ils s’en porteraient mieux et la nature aussi au passage.»