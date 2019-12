L’association professionnelle des infirmières considère un nouvel examen bilingue

L’Association des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunswick envisage la possibilité de remplacer l’examen controversé NCLEX-RN par un test d’admission à la profession bilingue et conçu au pays.

Ce nouvel examen a été finalisé cet automne par l’Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACÉSI).

L’organisme vante un outil «plus équitable pour les candidats francophones», élaboré par un groupe consultatif national représentant des membres de services infirmiers, de la formation et de la réglementation de toutes les régions du Canada.

75 % des questions ont été rédigées en anglais et traduites, et 25 % ont été écrites en français et traduites. Le logiciel d’examen permet aux candidates de passer d’une langue à l’autre et toutes les ressources préparatoires sont dans les deux langues officielles.

Cependant, l’Association des écoles de sciences infirmières n’a pas le pouvoir d’obliger les ordres professionnels de chaque province à renoncer au NCLEX-RN. Épreuve finale pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession d’infirmière au Canada, exception faite du Québec, ce test informatisé fait l’objet de nombreuses critiques pour ses lacunes au niveau de la traduction, mais aussi en raison de manque de ressources disponibles en français pour s’y préparer depuis son introduction en 2015.

Contactée par l’Acadie Nouvelle, l’Association des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunswick (AIINB) explique faire des démarches pour retenir les services d’un spécialiste en évaluation qui analysera le nouvel outil.

«L’auteur de l’examen, l’ACÉSI, devra accepter de travailler avec l’évaluateur afin que ce travail puisse être réalisé. Pour que notre décision soit prise avec une diligence raisonnable, il est indispensable que l’examen fasse l’objet d’une évaluation», note sa porte-parole, Jennifer Whitehead.

«Les examens aux enjeux élevés sont une mesure d’évaluation nécessaire pour assurer au public que les infirmières et infirmiers qui fournissent des services le font en toute sécurité et avec compétence. Les examens aux enjeux élevés doivent répondre à des normes précises et satisfaire aux exigences réglementaires», ajoute-t-elle.

Le contrat qui lie l’AIINB à l’entreprise américaine qui a développé le NCLEX-RN prendra fin le 31 décembre 2019. Plusieurs étudiants et professeurs de l’Université de Moncton ont été impliqués dans la création de ce qu’ils souhaitent devenir une solution de remplacement à l’examen américain d’entrée à la profession qui donne du fil à retordre aux étudiantes francophones.

En 2018, 64% des diplômées en science infirmière de l’Université de Moncton ont réussi l’examen NCLEX-RN du premier coup. Le taux de réussite à la première tentative était de 85,6% au Canada.

L’AIINB a défendu par le passé le test actuel, prétextant qu’il est essentiel que l’examen soit reconnu dans les autres provinces, pour des questions de standardisation et pour éviter d’entraver la mobilité des diplômé(e)s.

«Le Nouveau-Brunswick est actuellement la seule province qui envisage d’adopter ce nouvel examen de certification comme examen d’admission à la profession», souligne cette fois Jennifer Whitehead.

Suzanne Harrison, directrice de l’École de science infirmière de l’Université de Moncton, ne comprend pas ces réticences.

«Les infirmières du Québec peuvent travailler partout au Canada, il y a des politiques en place pour favoriser l’échange interprovincial», rétorque-t-elle.

«L’AIINB a juste besoin de se soucier de ce qu’il se passe dans sa province et de respecter les lois de sa province.»

Suzanne Harrison rappelle que ses collègues ont exprimé leur mécontentement à l’égard de l’examen américain «à maintes reprises et de maintes manières».

«On souhaite que l’association professionnelle ne renouvelle pas l’entente ou donne aux étudiants le choix de l’examen. L’ACÉSI s’est assurée de la fiabilité et l’équité du processus de création du nouvel examen, les francophones ont fait partie du processus. Pour nous ce serait un non-sens que l’association ne l’accepte pas», dit-elle.

«Il faut que l’AIINB réalise qu’une alternative existe qui met les francophones et les anglophones sur un pied d’égalité et qu’ils ont l’obligation de répondre aux besoins des deux communautés linguistiques.»

L’Association des infirmières fait toujours l’objet d’une poursuite de la part de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) et de la Fédération des étudiantes et étudiants du campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) pour sa décision d’adopter l’examen NCLEX-RN.