Perth-Andover: une saisie de drogues mène à plusieurs accusations

Des accusations ont été portées contre un homme âgé de 27 ans, de la Première Nation de Tobique, pour plusieurs infractions en lien avec une saisie de drogues survenue la semaine dernière à Perth-Andover.

Le vendredi 27 novembre, des agents de la GRC ont exécuté un mandat de perquisition dans une résidence du chemin Fort. Des drogues ont été saisies. Selon la police, il s’agirait de cocaïne, de méthamphétamine et de médicaments sur ordonnances.

Lundi, Philip Bennett Sappier a comparu en cour provinciale à Woodstock. Il fait face à trois accusations de possession dans le but d’en faire le trafic (méthamphétamine, cocaïne et codéïne), de manquement à ordonnance d’interdiction de possession d’une arme à feu et de manquement à une ordonnance de probation.

Philip Sappier a été mis en garde à vue et comparaîtra de nouveau en cour le 10 décembre pour inscrire son plaidoyer.