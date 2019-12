Pont modulaire de Cap-Pelé: les commerçants soulagés

Les commerçants de Cap-Pelé et de Beaubassin-Est se réjouissent qu’un pont temporaire sera installé sur la rivière Kouchibouguac d’ici le printemps 2020. Fermé depuis la fin septembre, le pont actuel a été endommagé lors du passage de la tempête Dorian.

Le pont modulaire à une voie sera installé au même endroit que le pont de Beaubassin-Est. Ce tronçon de route facilite la circulation entre Cap-Pelé et Shediac sur la route 133.

On s’en doute, la fermeture du pont perturbe le quotidien des citoyens de la région. Les automobilistes doivent faire un détour de 10 à 15 minutes vers l’autoroute 15 pour rejoindre l’autre rive.

Christine Duguay, propriétaire du Esso à Cap-Pelé, a vu les activités de son commerce diminuer depuis la fermeture du pont. Il n’y a plus autant d’automobilistes qui circulent devant son dépanneur.

Mme Duguay, qui était inquiète pour la prochaine saison touristique, se dit rassurée d’apprendre qu’un pont modulaire sera construit. Le flot d’automobilistes devant son commerce devrait revenir à la normale.

«Ça nous rassure que l’été prochain, on aura quand même des touristes. Nous, on se fie beaucoup sur ça pour continuer l’hiver. Si on manque un été ou deux, ça fait mal.»

Heureusement, détour ou pas, une bonne partie de la clientèle locale du Esso continue de fréquenter le commerce.

«Beaucoup de gens de la place m’appuient. Ils font exprès de venir ici, mais je suis connue comme un convenience store, maintenant je suis inconvenient», dit-elle en riant.

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure a dévoilé son intention d’installer un pont modulaire dans un communiqué de presse publié lundi.

La planification des travaux doit être complétée en décembre. Si la température le permet, la structure existante sera remplacée par le pont modulaire d’ici le printemps 2020.

Nathalie Cormier, propriétaire de Able Signs, une entreprise qui fabrique entre autres des bâches de camion et des auvents commerciaux et résidentiels à Grand-Barachois, s’est aussi dite touchée par la fermeture du tronçon. Elle ne croit toutefois pas que son entreprise est autant affectée que le Esso de Cap-Pelé.

Une grande partie de ses ventes sont livrées par camion chez ses clients. Depuis la fermeture du pont, de nombreux retards sont survenus.

Lorsque les camions passent tout droit sur l’autoroute, ils ne font pas demi-tour pour revenir chez Able Signs, explique Mme Cormier.

Outre les problèmes de livraison, les camionneurs sont moins enclins à visiter le commerce pour faire réparer leur bâche.

«Du fait qu’ils doivent débarquer à Cap-Pelé, se rendre à Barachois, retourner sur leurs pas, pour se rendre à Moncton… Ils vont juste continuer sans même arrêter ici finalement», lance-t-elle.

Les entreprises de camionnage vont plutôt s’arrêter chez un compétiteur situé un peu plus loin sur la route, déplore Mme Cormier.

Avant que la nouvelle du pont fermée soit connue de tous, des camionneurs ont eu plusieurs mots de tête.

«J’ai beaucoup de clients qui étaient coincés l’autre bord du pont avec une remorque de 53 pieds . Pis quand t’es coincé, où que tu te vires? Ça ne se vire pas comme une auto.»

Le pont a été fermé à la circulation le 20 septembre dernier, après une inspection du ministère des Transports et de l’Infrastructure. Il risquait de s’effondrer.

Le pont était déjà endommagé par l’usure, a fait savoir les autorités. La tempête Dorian a accéléré sa fermeture.

«Les problèmes structuraux comprennent une perte considérable de béton à des endroits importants de la face intérieure du tablier, ce qui a une incidence directe sur la solidité du pont», a écrit le gouvernement dans un communiqué de presse.