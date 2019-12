Une femme blessée par balle à Moncton

Une femme a été blessée par balle lundi soir, tout près du dépanneur Needs, à l’intersection du chemin Mountain et de la rue Archibald, à Moncton. La personne dû être hospitalisée. On ne craint pas pour sa vie.

Après avoir été alertés que des coups de feu avaient été entendus sur le chemin Mountain, des agents de la GRC se sont rendus au dépanneur Needs vers 22h40.

Alors qu’ils étaient en chemin vers les lieux, les policiers ont été mis au courant qu’une femme a dû être transportée à l’hôpital, selon la sergente d’état-major Constance Roussel.

«Ça semblait être une blessure par balle», explique la sergente Roussel. L’enquête se poursuit dans cette affaire.

Plusieurs incidents de nature criminelle impliquant des armes à feu se sont déroulés au cours des dernières semaines. Par exemple, des coups de feu avaient été entendus sur la rue Fairlane à Moncton, le 6 novembre.

«C’est un crime qui inquiète la collectivité et qui nous inquiète aussi, mais il n’y a pas de lien entre les incidents», a souligné la policière.

La sergente veut toutefois rassurer le public et souligne que les gens impliqués dans ces crimes se connaissent souvent entre eux.

«C’est pas des incidents qui arrivent tous les jours, ça c’est certain. Ce sont rarement des crimes qui sont commis au hasard.»