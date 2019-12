Malgré la pénurie, on ne se bouscule pas aux portes pour devenir préposé aux soins

À l’heure où le Foyer de soins Village de Campbellton manque de main-d’œuvre pour lui permettre d’ouvrir l’ensemble de ses lits – et du coup dégager un peu de pression sur le système de santé –, des places sont toujours libres dans le programme formant des préposés aux soins à deux coins de rue de là.

Il y a plus d’une trentaine de lits vacants au Foyer de soins Village, situation montrée du doigt par le Réseau de santé Vitalité pour expliquer la crise qui sévit à l’Hôpital régional de Campbellton.

Ces lits ne peuvent être rouverts faute de personnel infirmier, mais aussi de préposés aux soins. Ceux-ci soutiennent le personnel infirmier en effectuant diverses tâches comme, par exemple, donner les bains aux bénéficiaires et faire les lits.

À moins d’une centaine de mètres du Foyer Village, au CCNB-Campbellton, on propose justement une telle formation, le Programme de soutien en services de soins infirmiers.

Le cours est offert physiquement à l’intérieur de différents campus, mais celui de Campbellton est le seul à le proposer en ligne. Et à l’heure où une crise secoue le foyer de soins de l’endroit, le programme peine à afficher complet. C’était également le cas l’année dernière…et celle d’avant.

«Étant une formation en continu, nous pouvons diplômer 24 étudiants (par année), mais il arrive que davantage suivent le cours en même temps selon la disponibilité et la flexibilité de leur horaire. Là, nous sommes sous-inscrits, nous ne sommes pas pleins», atteste Véronick Perron, chef de département de la formation à distance.

Dans les faits, il y aurait des places disponibles pour encore plus ou moins une quinzaine d’individus.

Cette formation à distance ne dure que 40 semaines. La théorie est offerte en ligne à partir de Campbellton, et les étudiants ne doivent que se déplacer dans les locaux de l’établissement qu’occasionnellement afin de faire leurs épreuves pratiques. La beauté de la chose, c’est que l’étudiant peut terminer son diplôme à son rythme. Et le taux de placement des étudiants est à l’image des besoins criants dans ce domaine: 100% des étudiants trouvent un emploi.

«Cette flexibilité est parfaite pour les gens qui ne veulent pas avoir à se déplacer dans une autre région pendant plusieurs mois pour suivre une formation, pour les personnes avec des obligations familiales ou encore pour les gens qui tentent d’effectuer un changement de carrière», poursuit Mme Perron.

Alors pourquoi cette sous-inscription? Ce n’est pas faute de livrer la marchandise. Le collège restigouchois a sous la main un labo-test à la fine pointe où les étudiants peuvent mettre en pratique la théorie apprise en ligne. Ils peuvent donner des bains, offrir des services buccaux ou autres soins à des mannequins plus que réels et auxquels on a d’ailleurs pris soin de donner des noms, question d’humaniser les interventions. Certaines procédures sont également offertes dans une petite pièce dotée d’une vitre-miroir, permettant à l’enseignante de cerner les bons et les mauvais coups

La situation a un petit quelque chose de paradoxal, car le Restigouche à lui seul pourrait possiblement être en mesure d’offrir de l’emploi à 24 nouveaux préposés de soins dès demain matin. Imaginez alors les besoins à l’échelle provinciale.

«Nous, on est prêt à former ces futurs travailleurs, mais le problème c’est qu’on ne sait pas où ils sont. On veut faire partie de la solution aux problèmes actuels, mais pour ce faire, on a besoin d’étudiants», soutient Anne Maltais, enseignante du programme.

Y a-t-il un manque d’intérêt envers la profession? Comment expliquer qu’il y a toujours autant de place de disponible?

«Je crois que c’est le résultat d’une combinaison de plusieurs facteurs. Ça va de la décroissance démographique – donc du manque de jeunes – à l’image que l’on se fait de ce métier en général», s’avance Mme Maltais.

«On entend souvent dire, par exemple, qu’avec la pénurie de main-d’œuvre, les conditions de travail sont plus difficiles dans les foyers. Ça peut faire peur, décourager d’éventuels candidats. Mais en fait, cette réalité n’est pas vraiment pire ici que dans d’autres secteurs d’activités, car la pénurie de main-d’œuvre touche pratiquement tous les domaines», note l’enseignante.

Qu’à cela ne tienne, elle soutient que les besoins n’iront qu’en augmentant, de là l’importance de former la relève.

«Avec le vieillissement de la population, nous aurons de plus en plus besoin de personnes aptes à prendre soin de nos aînés», estime-t-elle.