Tempête: c’est surtout le Nord qui a écopé

Jusqu’à 27 cm de neige se sont abattus sur la province dans la journée de mardi. Si les régions du Nord ont presque toutes été touchées, le Sud-Est a été plutôt épargné.

«C’est Woodstock qui a reçu le plus de neige hier, avec 27 cm qui sont tombés, explique Jill Maepea, météorologue pour Environnement Canada. Pour le reste du Nouveau-Brunswick, le plus gros des précipitations a eu lieu dans la Péninsule acadienne et dans la plupart des villes du Nord.»

Ainsi, Bathurst a reçu entre 15 et 19 cm de neige, Bas-Caraquet environ 17 cm. À l’ouest, Edmundston a reçu entre 13 et 15 cm de neige. Les villes du Sud-Est comme Moncton, Dieppe et Riverview ont été relativement peu touchées, avec 2 à 5 cm de neige.

«Ce n’est pas une tempête record», souligne la météorologue.

Environnement Canada prévoit une fin de semaine ensoleillée. Il est en revanche encore trop tôt pour savoir précisément quand aura lieu la prochaine tempête.

«Demain (jeudi), dans la région du Grand Moncton, il y aura sans doute quelques flocons de neiges, explique Jill Maepea. On va surveiller la situation au cours des prochains jours. Il est possible qu’il y ait une tempête entre lundi et mardi, mais ce sera probablement plus une tempête de pluie. Il est encore trop tôt pour le dire.»