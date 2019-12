Une fillette honorée pour sa bravoure en Nouvelle-Écosse

Une jeune fille de la Nouvelle-Écosse âgée de huit ans qui a aidé sa famille à sortir d’une camionnette qui avait plongé dans une rivière s’est vu décerner un prix pour son courage du premier ministre néo-écossais.

Sophia Grace LeBlanc, originaire d’Amherst, se trouvait avec son frère et sa soeur dans une camionnette conduite par leur mère le 11 novembre 2018, lorsque le véhicule a dévié de sa voie sur la route 204 près de Little River et a plongé dans la rivière.

Le frère et la soeur de Sophia, âgés respectivement de quatre ans et deux ans, ont été pris au piège dans le véhicule.

Son petit frère était inconscient et sa mère était trop blessée pour sortir par elle-même du véhicule.

Sophia – qui était âgée de six ans à l’époque – a détaché la ceinture de sécurité de sa soeur et l’a sortie du véhicule avant de grimper pour demander de l’aide à un autre automobiliste.

Sophia est la plus jeune néo-écossaise à recevoir ce prix.