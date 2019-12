La GRC épingle des présumés voleurs de véhicules récréatifs

Une enquête de la GRC a permis de retrouver dix véhicules récréatifs volés et de porter des accusations contre quatre individus.

La valeur de la marchandise récupérée s’établit à 40 000$, selon la police.

Le 24 novembre, la GRC a ouvert une enquête sur le vol d’un véhicule récréatif côte à côte.

Deux jours plus tard, plusieurs policiers ont perquisitionné un domicile de la rue Erncliffe à Amherst. Il y avait plusieurs personnes dans le domicile au moment de la perquisition. Un homme a été arrêté sans incident.

La perquisition a mené à la récupération d’un véhicule récréatif côte à côte et d’autres biens volés, y compris cinq VTT, trois motocross, une remorque à plateau, des plaques d’immatriculation et une machine à souder.

Dans le cadre de l’enquête, les policiers ont perquisitionné un domicile du chemin Old Fort à Aulac et ont arrêté un homme sans incident. Les agents ont récupéré des articles qui auraient été utilisés lors du vol initial du véhicule récréatif côte à côte et un autre VTT qui avait été signalé volé.

Quatre personnes ont été accusées à la suite des perquisitions.

Brittany Anne Davidson, âgée 31 ans, d’Amherst, fait face à trois chefs d’accusation de vol de moins de 5000$ et à deux accusations de possession de biens volés de plus de 5000$.

Albert Charles Jr. Oblenis, âgé de 33 ans, d’Amherst, fait face à trois accusations de possession de biens volés de moins de 5000$, à deux accusations de possession de biens volés de plus de 5000$, et à une accusation de vol de véhicule à moteur.

William Edward James Landry, âgé de 31 ans, d’Aulac, fait face à une accusation de vol d’un véhicule à moteur.

Christopher Todd Larade, âgé de 34 ans, de Moncton, fait face à six accusations d’omission de respecter un engagement. Il comparaîtra en cour provinciale le 13 janvier.

Les autres personnes accusées comparaîtront en cour provinciale à Amherst le 20 janvier.