Dans la Péninsule, la température en hiver a augmenté de 3 degrés en 25 ans

Les conséquences des changements climatiques dans la Péninsule acadienne sont réelles. À vue d’œil, des communautés côtières subissent déjà les conséquences de l’érosion, un phénomène naturel amplifié par le réchauffement général du climat.

D’après des données provenant d’Environnement Canada et compilées par des chercheurs de l’équipe scientifique Valorès, basée à Shippagan, la température moyenne de l’air en hiver a augmenté de 3 degrés Celsius entre 1985 et 2011 à Bas-Caraquet.

Le niveau moyen de la mer a grimpé de 10 cm entre 1973 et 2011 à Escuminac, près de Miramichi. C’est dans cette localité que les scientifiques prennent les mesures des marées. D’ici 2100, on prévoit que la hausse sera d’environ 70 cm.

«Oui ça s’intensifie, mais il y a certaines années où les effets sont moins intenses et d’autres années, où ils le sont encore plus. Ce qui est certain, c’est qu’il y a une évolution qui se fait au cours du temps. On ne peut pas l’arrêter, c’est Dame Nature, mais il faut faire quelque chose pour s’adapter», dit la Dre Marion Simon Tétégan, directrice scientifique chez Valorès, à l’occasion d’une activité organisée à Shippagan dans le cadre de la 5e Journée mondiale des sols, proclamée par l’Organisation des Nations unies.

Les changements climatiques entraîneront plusieurs conséquences dans le nord du Nouveau-Brunswick. On prévoit notamment une diminution de la couverture de glace sur la mer et une augmentation de la fréquence et de l’intensité des tempêtes. Tout cela aura pour effet d’accélérer l’érosion côtière, de provoquer des hautes marées, des inondations, de l’infiltration d’eau salée dans les puits, d’augmenter le nombre de zones à risque ainsi que de provoquer le déplacement de citoyens vers des régions moins touchées.

Valorès travaille depuis quelques années avec de nombreuses municipalités de la Péninsule pour préparer des plans d’adaptation. Leur mise en place doit commencer en 2020.

«On propose des mesures. On pense que ça va marcher, mais on ne peut savoir à quel point ça va marcher. Nous développons des indicateurs de succès et nous allons faire les suivis au fil du temps pour identifier ce qui marche et ce qui marche moins bien.»

Si certains voient cette situation comme un défi à relever, d’autres éprouvent une grande anxiété.

«L’ecoanxiété, c’est une réalité. Il y a un nombre grandissant de gens, en raison des changements climatiques, qui se disent, si je fais des enfants, qu’est-ce qui viendra après?»

Le sol

Ce ne sont pas seulement les régions côtières qui sont menacées par l’érosion. De façon générale, la dégradation des sols, causée par le vent et les précipitations, représentent une menace pour l’ensemble des êtres vivants.

Par exemple, la dégradation des sols altère la production de la nourriture. Environ 95% des aliments proviennent du sol. Et selon Marion Tétégan Simon, près de 35 milliards de tonnes de sols sont perdues chaque année.

Toujours selon la scientifique, dans des champs touchés par l’érosion à l’Île-du-Prince-Édouard, il a été démontré que la température est plus élevée dans les zones de crevasse.

«La température plus élevée crée un stress supplémentaire pour les plantes.»

La première Journée mondiale des sols a eu lieu en 2014.

«Bien que l’importance des sols semble évidente, dans le passé, ils n’ont pas reçu l’attention nécessaire en termes d’utilisation et de gestion. Les sols ont en effet été souvent considérés comme une ressource infinie qui serait toujours en mesure de nous fournir ses services», résume l’ONU dans une déclaration.