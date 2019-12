Front commun dans la lutte pour une réforme du régime d’assurance-emploi

Fernand Thibodeau, porte-parole du nouveau comité Aide et soutien aux travailleurs et travailleuses des industries saisonnières (ASTS). - Archives

L’organisme Aide et soutien aux travailleuses et aux travailleurs des secteurs saisonniers (ASTS) rejoint officiellement la grande famille du Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC).

ASTS est né il y a près d’un an dans la Péninsule acadienne. Son objectif est de soutenir les travailleurs saisonniers du Nouveau-Brunswick. Le groupe milite aussi pour une réforme en profondeur du régime de l’assurance-emploi pour qu’il réponde mieux aux réalités du marché de travail.

De son côté, le CNC est né en 2005. Il chapeaute une dizaine de groupes situés partout au Québec et, maintenant, au Nouveau-Brunswick.

Les deux organismes travaillent ensemble depuis plusieurs mois. Pendant la campagne électorale fédérale, ASTS s’est associé avec le CNC pour demander aux candidats de s’engager à prendre des mesures pour bonifier le programme de l’assurance-emploi.

Parmi les principales revendications figure la mise en place d’un critère unique d’admissibilité. Pour les travailleurs «ordinaires», il s’agirait de travailler un minimum de 525 heures lors d’une période de référence pour obtenir un maximum de 35 semaines de prestations.

On propose aussi de créer des zones protégées où les industries saisonnières sont plus nombreuses que la moyenne nationale. Dans ces régions, le critère unique d’admissibilité serait fixé à 420 heures pour toucher à 35 semaines de prestations.

«Nous sommes très contents. Ils ont vu qu’on a fait bouger beaucoup de choses. Nous avons organisé des manifestations. Nous avons aussi collaboré pour la nouvelle réforme. Ça faisait un bout de temps que ça mijotait, mais nous sommes enchantés de faire partie du CNC», dit Fernand Thibodeau, porte-parole d’ASTS.

En tant que membre à part, ASTS aura droit à une place sur le conseil d’administration du CNC.

«On veut unir nos forces pour travailler ensemble davantage. Notre voix sera plus forte et nous serons pris plus au sérieux. Ça démontre qu’on veut faire un travail plus professionnel en collaboration avec les travailleurs, travailleuses, et les employeurs. Par exemple, là où on dit qu’il y a un manque de main-d’œuvre, on aimerait travailler avec eux pour trouver des solutions.»

Au cours des dernières années, les travailleurs saisonniers de la Péninsule acadienne ont organisé plusieurs manifestations pour faire connaître leurs revendications. Ils entendent poursuivre leur mobilisation, même si ASTS veut maintenir son approche actuelle, qui mise sur la collaboration.

«Je trouve que c’est en collaborant avec les autres que le programme d’assurance-emploi sera amélioré. On ne travaille pas seulement pour les travailleurs saisonniers, mais pour tous les travailleurs. Le but n’est pas d’encourager les gens de vivre sur l’assurance-emploi, mais quand ils en ont besoin, on veut les aider. Je dis qu’une personne qui reçoit son assurance-emploi de façon adéquate, c’est une personne de moins à risque de tomber sur l’assistance sociale. Ça représente des coûts de moins pour le gouvernement provincial.»

Rencontre avec la nouvelle ministre

Avec ces changements viennent de plus grandes responsabilités. Fernand Thibodeau doit bientôt partir à Ottawa afin de prendre part à une rencontre à Ottawa organisé par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

«J’y ai participé l’an dernier. Il y a les grands décideurs de l’assurance-emploi qui sont là. Souvent, ils sont dans les centres urbains et ils voient moins ce qui se passe dans les régions rurales. Mon but est de représenter la Péninsule acadienne et le Nouveau-Brunswick.»

L’an dernier, Fernand Thibodeau eu l’occasion de rencontrer Jean-Yves Duclos, ministre responsable de l’assurance-emploi. Il a depuis été remplacé par Carla Qualtrough, députée de la circonscription de Delta, en Colombie-Britannique.

«C’est un peu malheureux que M. Duclos soit parti parce qu’il commençait à comprendre le dossier, mais on va rencontrer la nouvelle ministre.»