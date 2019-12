La période des Fêtes fait vivre les commerces locaux

Le sprint des Fêtes est officiellement lancé chez les marchands locaux spécialisés dans le commerce au détail. D’ici au 25 décembre, ce sera la frénésie dans ces magasins qui réalisent jusqu’à la moitié de leur chiffre d’affaires de l’année durant cette période. Ces femmes et hommes d’affaires, qui choisissent de servir en régions rurales, luttent bec et ongles contre l’achat en ligne et l’attrait des grandes surfaces en milieu urbain.

Michelle Losier est dans le jus ces temps-ci. Sa boutique, Saveurs de Michelle, se spécialise dans les pâtés et les desserts faits maison. Mercredi, elle devait mettre en boîte plus de 5000 bouchées. Ça sent drôlement bon dans ce petit local situé à Losier Settlement, près de Tracadie

«On est pas mal occupé», affirme-t-elle en fermant une des boîtes de sucreries plus alléchantes les unes que les autres.

Michelle Losier, propriétaire des Saveurs de Michelle, est très occupée en cette période de l’année. – Acadie Nouvelle: Réal Fradette

Décembre apporte à son entreprise son large lot de commandes de pâtisseries. Juste en pâtés, elle a vendu davantage que l’an dernier, soutient-elle. Et il reste encore trois semaines avant de prendre une pause bien méritée de ses fournaux.

«Pour nous, il y a Noël et l’été. Ce sont nos deux grosses périodes de l’année. Noël, c’est davantage pour les particuliers. Plus on vend, plus ça nous donne du travail», se réjouit la propriétaire, qui est l’une des chanceuses: elle n’a pas à se débattre face à la compétition des achats en ligne.

Madeleine Kenny, de la Bijouterie Secret, croit que le service à la clientèle est encore un gage de succès en affaires. Elle présente un modèle de montre à Louise Godin. – Acadie Nouvelle: Réal Fradette

À la Bijouterie Secret de Caraquet, Louise Godin regarde les montres. La gérante Madeleine Kenny prend le temps de lui parler et de s’informer. Elle lui fait voir les derniers modèles dans ses présentoirs. Grâce à ses conseils, sa cliente se décidera pour une qui est très jolie. Mais avant de quitter avec l’objet, la gérante le déposera délicatement dans une boîte et confectionnera un joli emballage.

«La plupart du temps, j’achète localement, dit Mme Godin. Je ne vais pas voir Amazon ou sur l’Internet. Pour moi, acheter localement, c’est ma manière d’encourager nos magasins. Des fois, je vais à Tracadie, mais ça reste dans la Péninsule acadienne.»

Novembre a été bon pour cette boutique où montres, bagues, bracelets et bijoux ont la cote. Ç’a débuté en force par le Vendredi noir, précise Mme Kenny. Et là, il reste encore une vingtaine de jours avant Noël.

«Les 20 les plus importants. Ça représente plus du quart de notre chiffre d’affaires annuel. Il faudrait avoir deux Noëls par année!», assure-t-elle, en parlant des boutiques de Caraquet et de Tracadie.

«On ne sait pas vraiment comment ça va se dérouler, évalue la gérante. Nous avons une forte compétition de l’achat en ligne et d’autres magasins qui offrent des bijoux. Tout le monde essaie d’avoir sa part. Ici, on veut offrir ce dont le client a besoin.»

Les affaires sont difficiles, confie-t-elle. Elle voit souvent des clients acheter en ligne et, insatisfaits au moment de la livraison, vont à la boutique pour apporter des retouches aux bijoux.

«On voit ça quotidiennement. En ligne, tu n’as pas le service, tu ne peux pas toucher. C’est important, ça. Tu paies souvent moins cher, mais tu n’as pas la même qualité. Le client achète un prix. Il prend un gros risque», poursuit Mme Kenny.

Achalandage

Steve Morneau gère Pro Nature à Tracadie, un commerce qui propose des produits de la nature et de la chasse. Depuis l’automne, son magasin est fréquemment occupé.

«Dès que la chasse commence, on voit un plus gros achalandage, évalue-t-il. C’est notre gros boum. C’est une bonne période, ces temps-ci. On voit de plus en plus des consommateurs qui privilégient l’environnement et la nature. De notre côté, je ne peux pas dire si l’achat en ligne a un impact. C’est probablement le cas, mais ce n’est pas marquant.»

Le stationnement de la boutique Hamster/2M de Caraquet est plein. C’est bon signe. Ça veut dire qu’il y a du monde. À l’intérieur, livres, cadeaux, jeux, matériels de bureau attirent beaucoup de consommateurs.

«J’aimerais que ce soit Noël tous les mois, dit en riant Mathieu Mailhot. C’est de loin notre meilleur mois de l’année. Ç’a commencé avec le Vendredi noir. Jusqu’à Noël, ça va représenter jusqu’à 40% de notre chiffre d’affaires annuel.»

Le propriétaire a été surpris par la file d’attente à l’extérieur de son magasin le matin du Vendredi noir. Cela lui démontre que l’achat en ligne n’a pas nécessairement une grosse influence, du moins pour son commerce.

«Moi-même, en tant que consommateur et propriétaire d’entreprise, je vais voir en ligne ce qui se passe. Le consommateur est davantage attiré par le rabais de 80$ que le prix en ligne, souvent sinon plus cher que le même article que nous offrons en magasin. D’un côté, ça me rassure. Car une fois que les gens se sont fait avoir en ligne, ils reviennent. Ils apprennent de leurs erreurs. Je n’ai rien contre le monde qui magasine en ligne ou ailleurs, mais acheter localement, c’est mieux. On égale les prix de la compétition et on garde l’économie et des emplois ici», analyse M. Mailhot.

Au même prix que sur Internet

Sylvette Gionet (à droite) a trouvé les deux livres qu’elle cherchait à la librairie Pélagie de Caraquet. Au même prix qu’en ligne, précise-t-elle. – Acadie Nouvelle: Réal Fradette

Sylvette Gionet cherchait deux livres bien précis. Et elle les a trouvés à la librairie Pélagie. Au même prix que sur un site populaire d’achat sur Internet, tient-elle à préciser.

«C’est important d’encourager nos gens, stipule-t-elle. Je suis venue voir si les livres que je cherchais étaient disponibles ici. Je suis prête à payer un peu plus cher s’il le faut. Si je peux trouver localement, je vais prendre mes cadeaux ici.»

Denis Mazerolle, propriétaire de NetAtlantique de Tracadie, un magasin d’informatique, profite également de cette manne des Fêtes, même si son entreprise se spécialise davantage dans le service et l’entretien.

«J’ai toujours dit que les gens peuvent acheter où ils veulent, mais quand ils ont besoin de l’expertise, ils viennent nous voir. Beaucoup achètent leurs appareils de nous parce que nous avons le service qui accompagne la vente. Il y a encore du monde qui ne s’y connaît pas en technologie. Le service que nous offrons, tu ne le retrouves pas nécessairement dans les grandes chaînes. Ça nous différencie. Ça nous permet d’être plus stables toute l’année. Je nous compare à une épicerie; tu vas acheter davantage en décembre, mais tu auras autant besoin de te nourrir en janvier», déclare-t-il.

Le retour de la pendule

La période des Fêtes apporte un flot d’argent dans les commerces locaux en régions rurales. Malgré la compétition, ils parviennent à bien se tirer d’affaire, estime Marco Plourde, président de la Chambre de commerce et du tourisme du Grand Caraquet.

L’achat local, c’est encore ce qui fait vivre ces petites entreprises qui font travailler une poignée d’employés et qui leur demandent un engagement plus important pendant décembre.

«Dépendamment du type d’entreprise, la période des Fêtes peut équivaloir du tiers à jusqu’à la moitié de leurs revenus dans l’année. C’est majeur. C’est un temps pour faire des affaires et de bien le faire. Ça vient renflouer les moments plus tranquilles», commente-t-il.

Bien entendu, se battre contre l’achat en ligne, qui prend des proportions stratosphériques, ou encore l’attrait des grandes surfaces semble un combat quasiment perdu d’avance. Attention, il ne faut pas trop vite sauter aux conclusions, prévient M. Plourde.

«Nos commerçants ont rapidement appris à s’ajuster en faisant des affaires différemment. Oui, nous devons suivre la tendance. Soit nous allons aussi sur Internet, soit nous modifions notre offre de produits», a-t-il remarqué.

Mais ce qui est le plus important, c’est encore l’impact local de l’achat local, donne-t-il comme argument. Ce comportement des consommateurs permet de créer un développement économique important de proximité qui touche tout le monde.

«On garde notre économie sur place et ça permet de créer des emplois à temps plein. Ces employés, ce sont vos voisins, des membres de votre famille, le gars qui vient déneiger votre cour le matin. Notre défi est de vendre l’achat local dans des mots que les gens vont comprendre», insinue le président de la Chambre de commerce et du tourisme du Grand Caraquet.

En ces temps modernes, la Chine et l’Inde sont devenues des compétiteurs directs au commerce local. Mais M. Plourde commence à constater un retour du pendule. Pas très rapide, mais il est là.

«L’achat en ligne sera toujours là, mais les gens semblent plus conscientisés à l’achat local. À la Chambre de commerce, nous en faisons une priorité. Ce n’est pas tout le monde qui sait que nous avons les produits, en plus du service, ici. La culture change aussi chez les jeunes. On les voit revenir aux sources. C’est une belle tendance», allègue-t-il.