Le Tide and Boar aura sa microbrasserie à part entière à Moncton

Le Tide and Boar ouvrira la microbrasserie au 1355, rue Main le printemps prochain - Gracieuseté

Le bistro-pub Tide and Boar déménage sa microbrasserie, installée jusqu’à maintenant dans le sous-sol de sa succursale en face de l’hôtel de Ville de Moncton. Elle sera aménagée au 1355 rue Main, avec un espace où les clients pourront consommer de la bière et de la nourriture.

Le Tide and Boar, situé au 700 rue Main, «n’ira nulle part», comme l’a mentionné le propriétaire, Chad Steeves.

Les propriétaires du bistro-bar, qui proposent une variété de bières, dont les leurs, ont installé l’équipement pour brasser leur alcool dans le sous-sol. Les bières signées Tide and Boar connaissent un beau succès auprès des consommateurs.

«Les gens veulent acheter nos bières pour les ramener à la maison, mais on ne peut pas faire ça actuellement parce qu’on fait tellement peu de bière», souligne M. Steeves.

La nouvelle microbrasserie aura une capacité de production de 1500 litres de bière à la fois. À l’heure actuelle, l’équipement permet de préparer seulement 100 litres de bière à la fois.

Les gens pourront donc acheter de la bière sur place pour consommer à la maison.

«J’ai eu beaucoup de plaisir dans notre petite microbrasserie, mais je pense qu’il est temps de grossir. La demande est là.»

Depuis l’ouverture du Tide and Boar, M. Steeves avait dans sa mire de lancer une microbrasserie d’envergure. Les bières les plus populaires seront produites en plus grande quantité tandis que de nouvelles saveurs feront leur apparition.

«Le Tide and Boar est connu pour innover. Nous avons toujours quelque chose de nouveau à essayer, à tester. Nous allons être capables de pousser de ce côté-là.»

Le nouvel établissement devrait ouvrir ses portes au printemps 2020, à temps pour la prochaine saison estivale.

Une dizaine d’employés seront embauchés pour faire fonctionner la nouvelle microbrasserie.

M. Steeves est satisfait de son choix de location, à quelques minutes à pied du Centre Avenir. Cet arrondissement est appelé le Junction Urban Village par les développeurs immobiliers,

«C’est un bon quartier, occupé, à l’avant-garde, il y a de nouveaux condos en construction de l’autre côté de la rue.»