Dr Denis Prud’homme est nommé recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton

Dr Prud’homme devient le nouveau recteur et vice-chancelier de l’Université de Moncton. Il entrera en fonction le 1er juillet 2020 pour un mandat de cinq ans.

Le Conseil des gouverneurs de l’université a acté sa nomination samedi après-midi, après avoir reçu le rapport du comité de sélection.

Dr Prud’homme était le seul candidat en lice pour devenir la 11e personne à prendre les rênes de l’institution acadienne.

Le mois dernier, l’universitaire été venu se présenter dans chacun des trois campus.

Actuellement vice-président associé à la recherche et directeur scientifique à l’Institut du Savoir Montfort, il est également vice-président académique et chef de direction par intérim à l’Hôpital Montfort depuis 2019. Dr Prud’homme compte plus de 30 ans d’expérience dans le milieu universitaire. Il est détenteur d’un doctorat en médecine, d’un certificat en médecine familiale ainsi que d’une maîtrise en science de l’activité physique.

Le comité de candidature n’avait sélectionné que deux candidats. Cependant, l’un des deux candidats retenus a fait savoir qu’il retirait sa candidature pour des raisons personnelles.

– Plus de détails à venir