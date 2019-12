Les parents d’un bébé de cinq mois appellent à l’aide

Une famille de la région Chaleur fait appel à la générosité de la population afin de l’aider à traverser un difficile chapitre de vie.

Le petit Théo Grenier, âgé de cinq mois, doit subir une chirurgie pulmonaire à l’hôpital pour enfants IWK d’Halifax d’ici quelques jours.

Le bambin est né avec des malformations rares au poumon gauche. Des kystes et une masse de plusieurs centimètres occupent près des deux tiers de son poumon gauche.

L’anomalie a été détectée à 20 semaines de gestation mais ses parents, Jérôme Grenier et Vickie Morais, ont fait le choix de ne pas terminer la grossesse et de donner une chance à Théo qui a finalement vu le jour le 17 juin, sans complication.

Le 12 décembre, l’enfant devra subir une opération à haut risque afin d’enlever une grande partie de son poumon gauche.

Le couple de Tremblay dans la région Chaleur a décidé de lancer une campagne de sociofinancement sur le site GoFundMe.com, intitulée «Un nouveau souffle pour notre bébé Théo Grenier». Ils espèrent ainsi passer plus facilement au travers de cette épreuve éprouvante sur le plan psychologique comme sur le plan financier.

«Notre parcours n’a pas toujours été facile émotionnellement, sans compter tous les jours de travail manqués pour maman et ceux où papa a dû fermer son entreprise afin d’être présent pour maman et bébé. Nous prévoyons avoir à séjourner à IWK pour au moins une semaine et avoir encore de multiples suivis par la suite. Tous les fonds amassés serviront à défrayer les coûts de déplacement à IWK, l’hébergement, la nourriture, à supporter les réductions de revenus ainsi que les frais de médicaments», écrivent-ils.

«Nous aimerions que cette période stressante pour nous puisse se faire dans le moins d’inquiétudes possible et que nous puissions diriger notre attention vers la guérison de Théo.»

Voici le lien vers la collecte de fonds en ligne: https://www.gofundme.com/f/1twu4pbaeo