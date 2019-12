Singh visite la clinique d’avortement de Fredericton menacée de fermeture

Le chef du NPD Jagmeet Sing a réitéré samedi son appui envers une clinique d’avortement de Fredericton qui peine à demeurer ouverte parce que le Nouveau-Brunswick refuse de financer les avortements qui ne sont pas pratiqués dans un hôpital.

Il a rencontré samedi matin le directeur médical de la clinique 554, Adrian Edgar.

En octobre, le Dr Edgar avait annoncé que la seule clinique privée pratiquant des avortements au Nouveau-Brunswick serait mise en vente en raison du refus de la province de financer cette procédure si elle n’a pas lieu dans un hôpital.

La clinique d’avortement de Fredericton. – Archives

M. Singh a aussi remercié le médecin sur sa page Twitter. « Merci au Dr Adrian Edgar et à tous ceux et celles qui travaillent et se battent pour sauver la clinique 554. Ils font beaucoup pour fournir des soins à un grand nombre de personnes au Nouveau-Brunswick. Les services d’avortement sûrs et accessibles doivent être protégés », a écrit le chef néo-démocrate.

Plus tôt cette semaine, il avait exhorté le premier ministre fédéral à intervenir et à sauver la clinique. Il avait alors reproché au gouvernement du Nouveau-Brunswick de contrevenir à la Loi canadienne sur la santé.

M. Singh doit rencontrer en après-midi des partisans dans un café de Bathurst.