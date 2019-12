Foyers de soins: les syndiqués somment Kris Austin de prendre position

Plusieurs syndiqués étaient réunis devant le bureau de circonscription de Kris Austin, ce lundi matin, à Minto, pour l’inciter à se prononcer dans le dossier des foyers de soins. Le chef de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick a accepté de rencontrer les syndicats.

«Ce rassemblement s’est finalement bien passé, car M. Austin a accepté de nous recevoir dans le cadre d’une rencontre plus privée, demain, à Fredericton», explique Roland Cormier, vice-président du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick (CSFSNB).

Le 30 mai, le Parti libéral, le Parti vert et les deux députés de l’Alliance des gens avaient réussi à faire adopter une motion non contraignante à l’Assemblée législative, demandant au gouvernement de procéder à un arbitrage exécutoire sans condition, afin de régler le conflit qui l’oppose aux travailleurs des foyers de soins de la province, sans contrat depuis trois ans et privés de droit de grève. Seul Kris Austin s’était alors abstenu de voter pour cette motion.

«Nous voulons connaître sa position sur le sujet, souligne Patrick Roy, coordonnateur pour le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). Comme les deux autres députés de son parti, nous souhaitons qu’il apporte son soutien aux travailleurs, en votant contre le projet de loi 17 et en se prononçant en faveur d’un arbitrage exécutoire.»

Les syndicats sont mobilisés contre le projet de loi 17 portant sur les services essentiels dans les foyers de soin.

«Nous avons eu vent de rumeurs selon lesquelles le projet de loi 17 pourrait être présenté en deuxième et troisième lecture au cours des prochains jours, précise M. Roy. Cela signifie que le vote pourrait très vite arriver, c’est pourquoi nous tenions à tenir ce rassemblement aujourd’hui. Nous avons besoin du support de M. Austin. Les libéraux et le parti vert nous ont déjà assuré qu’ils voteraient contre.»

Plusieurs membres du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick se sont réunis devant le bureau de circonscription de Kris Austin (au centre), lundi à Minto. – Gracieuseté: CSFSNB Plusieurs membres du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick se sont réunis devant le bureau de circonscription de Kris Austin, lundi à Minto. – Gracieuseté: CSFSNB Plusieurs membres du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick se sont réunis devant le bureau de circonscription de Kris Austin, lundi à Minto. – Gracieuseté: CSFSNB

Pour faire adopter son projet de loi, le gouvernement minoritaire du premier ministre Higgs aura besoin de l’appui d’au moins un parti d’opposition. Sans l’appui de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, il pourrait être très compliqué pour le Parti progressiste-conservateur de faire passer sa loi tant décriée.

L’absence initiale, dans le projet de loi, d’un processus d’arbitrage exécutoire est particulièrement mis en cause par les syndicats et les travailleurs des foyers de soins. Il permettrait qu’un arbitre, nommé par les deux parties impliquées, examine les arguments de chacun et détermine une solution, que le gouvernement devrait alors obligatoirement mettre en oeuvre.

Un arbitrage partiel a finalement été introduit dans la nouvelle version du projet de loi 17, présentée à l’Assemblée législative, le 26 novembre, par la ministre du Développement social, Dorothy Shephard.

Ces dernières modifications ne font toujours pas l’unanimité. La clause de «capacité à payer» du gouvernement est notamment remise en question.

La première version du projet de loi avait été déclarée inconstitutionnelle par plusieurs instances provinciales, en ce qu’il ne respecterait pas le droit de grève des travailleurs, droit inaliénable protégé par la Constitution canadienne. Le 29 octobre, la juge en chef de la Cour du Banc de la Reine avait donc donné au gouvernement jusqu’au 2 janvier pour changer la loi.

Il n’a pas été possible de rejoindre Kris Austin.