Gabriel Cormier nommé doyen de la Faculté d’ingénierie de l’U de M

Gabriel Cormier a été nommé doyen de la Faculté d’ingénierie de l’Université de Moncton pour un mandat de cinq ans.

M. Cormier est à l’emploi de l’université depuis 2003. Professeur agrégé depuis 2013, il a entre autres dirigé le département de génie électrique en 2014-2015, a été vice-doyen de la faculté de 2015 à 2019 et occupait le poste de doyen par intérim depuis juillet 2019.

Il détient un baccalauréat ès sciences appliquées et une maîtrise ès sciences appliquées de l’Université de Moncton ainsi qu’un doctorat en génie électrique de l’Université Carleton

M. Cormier est très engagé dans l’Association des ingénieurs et géoscientifiques du Nouveau-Brunswick. Il est actuellement membre du comité de diversité et d’inclusion, mentor au Programme de mentorat des ingénieurs juniors et membre du comité des examinateurs.