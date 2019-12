Le Marché de la Terre Bouctouche: pour l’achat local… et la nature

Le Marché de la Terre Bouctouche entre dans le réseau international Slow Food Earth Market mardi. L’organisation qui prône les vertus de l’achat local et de la protection de la biodiversité inclura 20 producteurs de la région. Les commerçants arboreront désormais le logo du petit escargot sur leurs produits à titre de brevet.

Il s’agit du symbole de Slow Food Earth Market. L’organisation italienne vise à mettre en place un système alimentaire durable qui valorise la production à petite échelle.

Le Marché de la Terre Bouctouche, qui prendra place au Marché des fermiers de la ville, comprendra 20 artisans locaux. Ils seront sous le sceau Slow food lors de la prochaine saison au Marché des fermiers de Bouctouche, soit à partir du 16 mai 2020.

Le Marché de la Terre Bouctouche est d’ailleurs le premier Slow Food Earth Market au Canada. Il existe 70 Marchés de la Terre au monde.

Le Marché de la Terre assure que les produits sont locaux et de saison, et qu’ils vendus à des prix équitables. Leurs producteurs sont localisés au sud-est du Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse.

On y vend par exemple des légumes, des baies et des fruits, des fleurs comestibles et des œufs, des viandes fraîches et salées, des fromages de ferme et du miel, de la confiture et des conserves.

Lise Fournier, porte-parole pour le Marché de la Terre Bouctouche, explique que cette désignation est accordée après avoir rempli une liste de critères. Il faut entre autres que les aliments soient d’ici et créés à partir de produits bruts.

«Slow Food, c’est vraiment une philosophie et des actions, de juste bon et propre pour tous», lance-t-elle.

Les producteurs du Marché des fermiers de Bouctouche ne seront pas tous «Marchand de la terre». Mme Fournier indique que les produits des marchés ne sont pas toujours 100 % de la région.

«On tient pour acquis que parce que c’est un marché local, tous les produits sont locaux.»

Ce n’est pas toujours le cas. Mais le brevet Slow Food assurera la provenance locale, confirme Mme Fournier.

L’appellation Marché de la Terre prévoit aussi un volet d’éducation communautaire.

Des petits producteurs ont leurs fruits et légumes durant la saison estivale, au même prix que des aliments comparables en épicerie. La population n’est pas toujours consciente de la différence entre les deux, assure-t-elle.

«Ils ne voient pas vraiment la différence, il faut vraiment que tu leur passes le message.»

Le Marché de la Terre sert de messager en quelque sorte, afin d’informer la population sur les bienfaits, tant pour eux que pour l’environnement, de l’alimentation Slow Food.

Outre les marchés, on trouve les conviviums Slow Food, des membres qui font partie de l’organisation internationale. Slow Food Cocagne Acadie en est un exemple et adhère aux valeurs Bon, Propre et Juste de Slow Food.

Le titre Marché de la Terre est aussi instauré lorsque les producteurs préservent la culture de la nourriture locale ainsi que les traditions.