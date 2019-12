Téléthon de Noël de la banque alimentaire du Restigouche: 31 153$ recueillis

La population a une fois de plus été généreuse, dimanche, lors du téléthon annuel de l’Association d’action communautaire et bénévole du Restigouche. Cela dit, l’organisation a tout de même terminé en deçà de son objectif.

Diffusé une partie de la journée sur la chaîne communautaire de Rogers, le téléthon visait à récolter des fonds uniquement pour la confection de paniers de Noël destinés aux personnes et familles plus défavorisées de la région.

Chaque panier comporte tout le nécessaire pour la préparation d’un repas des Fêtes, notamment une dinde, des légumes, une bûche, et d’autres denrées alimentaires. Depuis quelques années, le téléthon permet le montage de 501 paniers. C’est ce qui est prévu encore cette fois.

À la sortie des ondes dimanche soir, l’organisation avait réussi à amasser 31 153$. Son objectif toutefois était de 40 000$. On parle donc d’un fossé d’environ 8000$.

«Les gens sont sollicités de toutes parts durant la période des Fêtes, et pour différentes causes. C’est donc toujours difficile pour eux de faire des choix à qui et combien donner, car ceux-ci n’ont pas nécessairement plus d’argent dans les poches. Personnellement, je trouve ça très beau d’avoir réussi à amasser autant d’argent dans notre région», estime Steve Lambert, membre du conseil d’administration de l’AACBR.

Celui-ci précise par ailleurs que les dons continuent généralement d’affluer dans les semaines suivant le téléthon.

«Tout le monde n’écoute pas le téléthon en direct, certains l’oublient et viennent donner ensuite. D’autres, lorsque vient le temps d’honorer leurs promesses de dons, finissent par donner un peu plus. On finit généralement par atteindre notre objectif, mais c’est certain qu’on aime le faire en ondes, car ça nous enlève une certaine pression des épaules», poursuit-il.

Pour la directrice, Rachelle Ouellette, le montant récolté dimanche devrait permettre à son organisation de réaliser les paniers.

«On a amassé un peu moins d’argent en ondes que les dernières années, c’est vrai, mais ce n’est pas quelque chose de très inhabituel. En fait, c’est seulement arrivé trois fois au cours des 16 dernières années que nous avons obtenues ou dépasser notre objectif en ondes. On ne pèse donc pas encore sur le bouton panique à ce moment-ci», note-t-elle, invitant néanmoins la population à continuer de donner.

Il s’agissait par ailleurs d’un 35e téléthon pour l’AACBR.

«Moi je trouve ça extraordinaire qu’on en soit déjà rendu à ce nombre», s’exprime la directrice.

«Car il faut bien le rappeler, ce téléthon ne touche pas nos opérations journalières, il vise un moment bien spécifique de l’année où les plus démunis ont encore plus de difficultés. C’est touchant de voir les gens du Restigouche être aussi généreux envers leurs pairs moins chanceux», indique-t-elle.

Les paniers de Noël devraient commencer à être confectionnés la semaine prochaine. Ils seront ensuite distribués à leur clientèle. Le coût de chaque panier revient à environ 61$.