Une femme se bat pour réunir ses parents séparés par l’État

Stella «Scotty» Kennah, 95 ans, et Cletus Kennah, 96 ans, espèrent emménager ensemble à la Villa Sormany de Robertville. - Gracieuseté

Mariés depuis plus de 71 ans, Cletus et Stella «Scotty» Kennah sont aujourd’hui séparés pour la première fois. Elle passe ses jours à l’Hôpital régional Chaleur et lui à la résidence Brise de l’Oasis de Bathurst. Ils se contentent de visites mensuelles en attendant de trouver un foyer qui peut les accommoder à long terme tous les deux.

Mary-Ellen Kennah, fille ainée de M. et Mme Kennah, a récemment récolté près de 700 signatures afin de faire avancer un projet de loi qui permettrait aux couples, comme ses parents, de cohabiter durant les derniers jours, mois ou années de leurs vies.

Mme Kennah note que son père et sa mère sont maintenant âgés de 96 et 95 ans respectivement, mais que leurs différents besoins médicaux font en sorte qu’ils ne peuvent plus vivre ensemble.

«Maman a eu une série de petits AVC (accident vasculaire cérébrale) et par conséquent elle souffre de démence vasculaire.»

M. Kennah, lui, a dû quitter son appartement pour adopter un style de vie semi-indépendant.

Les Kennah figurent actuellement sur une liste d’attente afin d’accéder à un placement au foyer La Villa Sormany de Robertville, un des seuls établissements de la région qui offrent des soins de niveaux 2 et 3 sous le même toit, selon Mary-Ellen.

Cette dernière relève que les options comme celle-ci sont rares dans la région Chaleur et que les gouvernements devraient investir dans la construction de nouvelles institutions pour empêcher que les personnes âgées aient à subir le même calvaire que ses parents.

«C’est un cauchemar, vraiment!»

Mary-Ellen, âgée de 70 ans, explique qu’amener son père jusqu’à l’hôpital devient de plus en plus compliqué.

«J’essaie de les réunir au moins une à deux fois par semaine, mais c’est difficile parce que je suis seule. J’ai aussi une maison à entretenir et de ce temps-ci, je dois me préparer pour Noël.»

Elle précise qu’elle continue à le faire pour le bien-être émotionnel et psychologique de ses parents.

«La première chose qu’ils font lorsqu’ils se voient, c’est se tenir la main», témoigne-t-elle.

M. et Mme Kennah s’ennuient beaucoup lorsqu’ils se retrouvent seuls. La séparation engendrerait aussi de l’anxiété et des symptômes dépressifs.

«Je sais que plusieurs personnes vivent ou devront vivre ainsi plus tard.»

La femme de Bathurst persiste à faire pression sur les politiciens fédéraux et provinciaux afin qu’ils abordent sérieusement ce qu’elle qualifie de «crise».

«Je sais que ça va prendre plus longtemps que nous avons besoin pour aider maman et papa, mais j’espère que cela pourra aider d’autres personnes dans le futur.»

En fin de semaine, Mary-Ellen a rencontré le député libéral de Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore, Denis Landry, ainsi que le leader du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, afin de leur faire part de sa pétition.

Ils étaient tous les deux très réceptifs, a-t-elle souligné.

Cletus et Stella « Scotty » Kennah célèbreront leur 72e anniversaire de mariage au printemps prochain. – Gracieuseté Denis Landry, député libéral de Bathurst-Est, Népisiguit, Saint-Isidore, compterait bientôt présenté la pétition à l’Assemblée législative. – Gracieuseté

«Jusqu’à ce que la mort nous sépare»

Au début du mois, Catherine Fife, représentante de la circonscription de Waterloo, a introduit un projet de loi semblable à la chambre législative ontarienne.

Il s’intitule «Till death do us part» ou «Jusqu’à ce que la mort nous sépare».

Le projet de loi n’a pas encore été adopté, mais sera entendu en deuxième lecture plus tard cette semaine.

Mary-Ellen espère que le Nouveau-Brunswick suivra le pas.

«Il faut que les gens écrivent ou appellent leur député pour leur dire que nous voulons de nouvelles législations qui préviendront des situations comme celle de mes parents de se reproduire.»