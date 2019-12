Des employeurs préparés aux dangers de l’alcool au volant

Les partys de bureau sont nombreux et populaires à cette période de l’année. Mais il est important de prendre des mesures pour revenir à la maison en toute sécurité. - Archives

En pleine saison des partys de bureau, les employés, voire les patrons festoient tous leurs efforts déployés au cours de la dernière année. Il arrive que l’alcool coule à flots. Le risque que certains prennent le volant demeure bien réel. Sans Opération Nez rouge à Moncton, des entreprises ont trouvé des solutions de rechange pour éviter les problèmes.

C’est le cas par exemple de la Ville de Moncton et de la Ville de Dieppe. Des coupons pour le service de taxi sont offerts aux employés municipaux.

Elles sont loin d’être les seules. Au premier rang pour appliquer des politiques de prévention: les cabinets d’avocats.

Fidelis Law Droit paye non seulement pour le retour de leurs employés à la maison, mais aussi pour leur venue à la fête.

«C’est une façon d’éviter que les gens aient accès à leur voiture en sortant de l’évènement si jamais ils sont tentés plus tard de prendre leur véhicule», explique Justin Robichaud, avocat associé chez Fidelis Law Droit.

Jennifer Machum, directrice des affaires, travaille à la firme depuis 2014. La pratique était en fonction à l’époque, se rappelle-t-elle.

«On veut que les employés passent du bon temps au party, en profitent, mais on veut que tout le monde rentre à la maison de façon sécuritaire», indique-t-elle.

Fidelis Law Droit est d’ailleurs spécialisé en litige lié aux blessures corporelles ainsi qu’aux accidents de voiture. M. Robichaud ne cache pas que leur vocation fait en sorte qu’ils sont plus conscients des risques de l’alcool au volant. C’est pourquoi le transport est payé à l’aller et au retour.

«Je dirais que pas mal tous les bureaux d’avocats le font. Je serai surpris s’il y en a qui ne le font pas.»

Les cabinets d’avocats Murphy Collette Murphy et Cox & Palmer déboursent aussi pour le de retour des employés à la maison en taxi.

«C’est notre party et évidemment si quelqu’un consomme trop, on aime autant qu’il se rende chez eux sain et sauf, au lieu qu’il prenne des risques», souligne J. William Collette, partenaire principal chez Murphy Collette Murphy.

M. Collette et M. Robichaud affirment que l’employeur a une part de responsabilité lorsqu’ils offrent les boissons alcoolisées à leurs employés et prennent ensuite le volant. En particulier si l’alcool est offert gratuitement.

«C’est certain que l’employeur court le risque d’être trouvé responsable si jamais il y a un incident malencontreux qui aurait lieu plus tard», mentionne Justin Robichaud.

M. Robichaud assure qu’il serait prévisible qu’un tribunal juge que l’employeur partage la responsabilité. Par exemple, si ce dernier était au courant de l’état d’intoxication de l’un de ses employés et n’est pas intervenu pour s’assurer qu’il ne conduit pas plus tard dans la soirée.

Parfois, les fêtes de Noël ont lieu dans les restaurants et les bars. Les administrateurs de ces établissements doivent aussi veiller à ce que leurs clients ne quittent pas trop en état d’ébriété s’ils conduisent. Ils ont une part de responsabilité tout comme l’employeur, confirme M. Robichaud.

«Ils n’ont pas une responsabilité garantie, mais tout va dépendre des circonstances de la soirée.»

«C’est important de spécifier que l’employeur ne va pas être nécessairement trouvé responsable. Mais c’est un risque dont il doit être conscient.»

L’individu, en lui-même, a aussi pour tâche de veiller à ne pas abuser des bonnes choses, ajoute-t-il.

L’avocat croit néanmoins qu’un bon travail de sensibilisation s’est effectué dans la société néo-brunswickoise. Même si Opération Nez rouge ne fait pas partie du paysage à Moncton, les gens s’organisent pour trouver des solutions de rechange.

«Je pense que les mesures de prévention qui ont été entreprises depuis les dernières années font en sorte que les gens sont beaucoup plus conscients des risques.»

À la recherche d’un maître d’oeuvre à Moncton

Le siège social d’Opération Nez rouge, à Québec, rappelle que l’organisation bénévole a existé à Moncton durant deux périodes: de 1994 à 1999 et de 2006 à 2010.

Gaétan Germain est coordonnateur au développement pour le Nouveau-Brunswick à Opération Nez rouge. La province compte quatre régions participantes: Chaleur, Péninsule acadienne, Edmundston et Saint-Jean.

Le premier élément pour instaurer Nez rouge dans une région donnée est d’avoir un maître d’oeuvre.

Il s’agit d’un organisme à but non lucratif dévoué à appuyer la jeunesse ou le sport amateur. C’est d’ailleurs à ces associations que vont les dons récoltés par les bénévoles.

«On a fait beaucoup de tentatives. Je suis allé à des réunions à Moncton avec certaines personnes qui pourraient être intéressées, ça ne s’est jamais matérialisé», concède M. Germain.

Le maître d’œuvre trouve ensuite un coordonnateur. Ce dernier devient responsable de recruter les bénévoles.

Le Bureau d’assurance du Canada (BAC) était le commanditaire provincial de Nez rouge durant une partie des années 2000. Le rôle du commanditaire principal est de couvrir les dépenses telles que la publicité et le matériel en provenance de Québec.

Selon M. Germain, le BAC a voulu implanter Nez rouge à Moncton, mais il n’y avait pas de maître d’œuvre. Le Bureau a donc embauché un coordonnateur payé à Moncton et à Halifax. Une exception, car tous les postes au sein de l’organisation sont normalement bénévoles.

Lorsque le Bureau d’assurance du Canada a cessé d’être le commanditaire provincial d’Opération Nez rouge, il n’y avait plus de coordonnateur. Par conséquent, le maître d’œuvre s’est retiré et aucun organisme n’a voulu s’embarquer depuis.

«Si Nez rouge n’est pas à Moncton, ce n’est pas parce qu’il y a un manque de bénévoles, c’est peut-être parce qu’il y a un manque d’intérêt à trouver un organisme responsable, un maître d’œuvre.»