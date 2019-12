Des femmes enceintes encore victimes de discrimination

La Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick veut combattre la discrimination fondée sur la grossesse.

Le 10 décembre soulignait l’anniversaire de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme par les Nations unies en 1948.

Cette année, la commission a voulu mettre l’accent sur la discrimination fondée sur la grossesse. L’article 23 de la déclaration prévoit que toute personne a droit à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, et à la protection contre le chômage.

«La discrimination contre les femmes enceintes ou en âge de procréer est souvent insidieuse et a pour effet de marginaliser ces personnes, de les priver de leur autonomie, de leur cheminement de carrière ou de l’atteinte de leur plein potentiel professionnel», explique la présidente de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick, Nathalie Chiasson

Elle souligne que cette ligne directrice a été choisie selon les tendances actuelles en matière de discrimination. Elle fait référence aux dénonciations relatives au harcèlement sexuel au cours des dernières années. Les lignes directrices de la Commission sont un reflet de ce qui se passe dans la société.

«On veut que les employeurs, les fournisseurs de services et les femmes soient au courant de leurs droits.»

Les lignes directrices visent à vulgariser la loi et y fournir des exemples concrets de son application dans divers contextes. On y donne des exemples de cas où les gens ont comparu devant les tribunaux pour dénoncer des comportements discriminatoires basés sur le sexe.

Mme Chiasson cite l’exemple d’une femme enceinte qui travaillait dans une pépinière. Son poste consistait à arroser les plantes avec des pesticides. Sous l’ordre de son médecin famille, elle ne pouvait plus réaliser cette tâche, car ces pesticides étaient nocifs pour la santé de son bébé.

Elle pouvait toutefois accomplir d’autres fonctions au sein de l’organisation. Or, son employeur n’a pas répondu à la demande.

«Il y a eu un cas de discrimination parce que l’employeur avait réduit ses journées de travail de cinq à deux jours par semaine. Ça s’appelle du congédiement par interprétation.»

Au lieu d’accommoder l’employé, l’entreprise a carrément coupé ses heures, ajoute-t-elle.

Il s’agit aussi de discrimination lorsqu’un employeur ne permet pas à une employée en congé de maternité de postuler une promotion ou d’accéder à des formations.

La Commission a reçu 48 plaintes en lien avec des cas de discrimination basés sur la grossesse entre 2012 et 2017.

Depuis 2018, la Commission a cessé de demander le genre sur les formulaires de plaintes. Les statistiques ne sont donc plus compilées quant à la discrimination fondée sur la grossesse.