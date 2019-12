Les enseignants du Nouveau-Brunswick parmi les moins bien payés au pays

Les enseignants du primaire et du secondaire au Nouveau-Brunswick sont parmi les derniers au pays en matière de rémunération, selon Statistique Canada.

Les plus récentes données disponibles, soit celles de l’année scolaire 2017-2018, laissent ainsi voir que les enseignants néo-brunswickois sont 9e sur 11 province et territoires comparés. Et ce retard se confirme en début de carrière, après 10 années d’ancienneté et après 15 années d’ancienneté.

Par exemple, pour l’année scolaire 2017-2018, les enseignants du Québec en début de carrière étaient les moins bien payés au pays, suivis de leurs homologues de la Colombie-Britannique (49 200 $), du Nouveau-Brunswick (51 798 $), puis de la Nouvelle-Écosse (52 228 $).

Après 15 ans d’exercice, le salaire au Québec atteignait 79 466 $, 79 872 $ au Nouveau-Brunswick, 97 474 $ en Ontario et 82 600 $ en Colombie-Britannique.