Route 11: les travaux reprendront en 2020-2021

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure confirme que les travaux de dédoublement de la route 11 sont au programme pour 2020-2021.

Le ministère poursuivra les travaux interrompus l’an dernier sur la route 11 entre la rivière Shediac et la rivière Cocagne, et entre la rivière Cocagne et la Petite rivière Bouctouche.

Le gouvernement avait annoncé l’arrêt provisoire de ces travaux l’année dernière.

Dans un communiqué publié mercredi, le ministre Bill Oliver annonce aussi que des travaux reprendront sur le pont de la rivière Petitcodiac, entre Riverview et Moncton. Ces travaux avaient été retardés par le gouvernement provincial en mai dernier en raison de «pressions financières».

Le ministère poursuivra également divers autres projets d’infrastructure, notamment les ponts de Coles Island et les ponts Centennial et Anderson, à Miramichi.

Le gouvernement s’est aussi engagé à investir 1 million $ pour remplacer le pont qui relie Shippagan et Lamèque.

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure bénéficiera de 325,2 millions $ du budget d’immobilisations du gouvernement, qui se chiffre à 599 millions $.